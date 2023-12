Ugyan a házigazda mindössze egyetlen diadallal tarsolyában, zsinórban kilenc vereséget követően fogadta Kádár Tamás fiait, azt tudni lehetett, hogy a fehér-feketéknek borzasztóan nehéz dolga lesz a Continental Arénában péntek este. Az Oláh Gábor utcai Sportcsarnoktól távol eddig még nyeretlen mieink számára bizakodásra adott okot Hőgye Patrik visszatérése – ifjú tehetségünk a feldobást még a kispadról figyelhette, hiszen a kezdőötösben Ságodi Róbert, Neuwirth Bence, Várszegi Ádám, Hegedüs Brúnó és Czermann Patrik kapott helyet – írta a klub honlapja.

Hamar hátrányba kerültek

A találkozó nyitó találatát a Kék Cápák kapitánya, Bus Iván szerezte, a következő kettőt viszont Ságodi és Czermann, így minimális előnyhöz jutottak a debreceniek. A vendégfór azonban igencsak tiszavirág-életűnek bizonyult, hiszen a Nyíregyháza a negyed közepén magasabb fordulatszámra kapcsolt, és egy 9-0-s futást bemutatva meglépett. (11-4) A DEAC az időközben beszálló Hőgye, valamint Tóth Gergő találataival igyekezett kapaszkodni ellenfelére, de a hazaiak rendre válaszolni tudtak a Kádár-legénység kosaraira. A nyitó periódus hajrájában aztán megvillant Bata Olivér, illetve befutott Várszegi első távolija is, ezáltal a kisszünetre egylabdányira csökkent a deficit. (18-15). Csizmadia Attila 2+1-es akciójával a folytatásban ki is egyenlítettek a cívisvárosiak, ellenben a vezetést már nem sikerült átvenniük – mi több, a Bonifert Bendegúz eredményességére építő szabolcsiak újfent ráléptek a gázpedálra, és egy 14-2-s rohammal faképnél hagyták akadémistáinkat. (32-20) A negatív szériát Neuwirth bombája szakította meg, majd Czermann és Ságodi révén elkezdett visszakapaszkodni a hajdúsági alakulat, ám a félidő Végső Bálint két triplájával fejeződött be, amire Várszegi csupán eggyel tudott felelni – a nagyszünetben kerek tíz egységnyi különbség választotta el a feleket. (40-30)

Semmi sem jött össze

A térfélcsere után is Merim Mehmedovics együttese maradt aktívabb. U23-asaink a harmadik etap során leginkább a periméteren kívülről jelentettek veszélyt a keleti szomszédvár gyűrűjére, de igazán onnan sem céloztak megfelelő hatékonysággal, emellett az eladott labdákkal is alaposan meggyűlt a bajuk. A mélypont a játékrész végén érkezett el, Bus Ivánék egy 7-0-s szakaszt produkálva a szakadék szélére sodorták növendékeinket. (67-52). A fiatalokban Várszegi és Ságodi megmozdulásai ideig-óráig tartották a lelket, a fordításhoz szükséges átütő erő ellenben kétségkívül hiányzott. Az érdemi kérdések az utolsó felvonás derekára el is dőltek, a differencia a harminchatodik minutumra a húszat is meghaladta. (73-52) Ugyan a lefújás előtt egy 11-0-s időszakkal kozmetikáztak valamelyest az álláson Neuwirthék, győzelmi sanszaik ekkorra már elszálltak. Ráadásul a zárszó is a Blue Sharks-é lett egy Vaskó-trojka formájában – végül tizenhárommal, 76-63-ra kerekedett felül a Nyíregyháza.