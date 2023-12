Tadija Tadics személyében új játékost igazolt a DEAC kosárlabdacsapata. A 24 éves szerb hátvéd a Partizan Belgrád együttesénél nevelkedett, 18 éves korában pedig be is mutatkozhatott a sztárcsapatban. A 191 centiméter magas kosárlabdázó végigjárta a szerb korosztályos válogatottakat, 2017-ben pedig tagja volt az U18-as Európa-bajnokságot nyert nemzeti csapatnak. Profi pályafutását eddig a szerb első osztályban töltötte, legutóbb a KK Dynamic gárdájában szerepelt. Tadics kedden már meg is érkezett a cívisvárosba, és átesett a kötelező sportorvosi vizsgálatokon, így ideális esetben szombaton már pályára is léphet a Budapesti Honvéd otthonában - írja a DEAC honlapja.

Ezzel egyidejűleg távozik a klubtól Rakeem Buckles, akinek december közepéig volt garantált szerződése. Az erőcsatár 11 mérkőzésen lépett pályára a Debreceni Egyetem színeiben, közel 17 perc játékidő alatt 6.5 pontot és 3.7 lepattanót átlagolt. A klub vezetése megköszönte a játékos eddigi munkáját, és sok sikert kívánt a további pályafutásához.