– A téli szünetben is új információkkal szeretnénk szolgáni, ezért mind a nyolc csapatunk edzőjét és csapatkapitányát megkérdezzük, hogy mit gondolnak csapatunk szeptembertől a téli szünetig nyújtott játékáról, teljesítményéről – írta a klub Facebook-oldala.

– Először az U13-as az együttes csapatkapitányát, Barta Nóra Ildikót kérdezte. Barta Nóra Ildikó, az U13 együttes csapatkapitánya. –

Úgy gondolom, hogy nagyon összetartó csapattá kovácsolódtunk. Képesek a lányok fejlődni, szorgalmasan járnak edzésre és látom bennük az akaratot.

Ahhoz képest, hogy szeptemberben kezdett el versenyezni a nagy része a csapatnak jól összeszoktunk. Voltak nyert meccseink is, és amiket elvesztettünk azok is nagyon szorosak voltak. Mindenki nagyon sokat tesz azért, hogy minél több meccset tudjunk megnyerni. Nagyon kitartóak a lányok, mindig van egy kis öröm a veszteségekkor is ami nagyon sokat jelent, hogy ne legyünk szomorúak ha ilyen helyzetben is vagyunk. Nagyon kemény munka áll mögöttünk és előttünk, de a lányok nagyon kitartóan csináljak a dolgukat és kitesznek magukért. Tovább folytatjuk a IV. osztályban és reménykedve állunk fel majd a pályára hogy megnyerjük. Minden edzèsen kiegészítjük a hiányosságokat és már elég kevés hiba vehető észre. Én nagyon büszke vagyok a lányokra és reméljük lesznek még nyertes mérkőzések – fogalmazott.