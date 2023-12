A DEAC labdarúgó szakosztály edzői egy vérre menő kispályás mérkőzéssel zárták az évet. Az eseményen tehetségközpontunk szakmai vezetője, Benczik Zsolt is részt vett – írta a deac.hu.

Betegség és egyéb elfoglaltságok miatt voltak hiányzóink, de így is 16 kolléga teremcipőt húzott, hogy részt vegyen a szokásos Fiatalok – Rutinosak évzáró mérkőzésen – kezdte beszámolóját a szakmai igazgató. – Az öregek a már jól bevált “toljuk be a buszt” taktikát választották, igyekeztünk lassítani a játékot és kevés érintésből gyors kontrákat vezetni, egy ilyen után a villámléptű Rácsai Lajos meg is szerezte a vezetést. Egyre jobban érződött a feszültség a fiatalokon, a „dühüket” többször is a játékvezetőn vezették le, de Balla Imre személyében egy határozott és éles szemű spori vezette a találkozót, akit nem lehetett befolyásolni.

Remek hangulat

Hullámzó volt a mérkőzés, az idő előrehaladtával a rutinosak tagjain a fáradtság jelei mutatkoztak és át is vették a vezetést a fiatalok. – Ebben a periódusba csak Dobos Atti kötényei tartották bennünk a lelket (elszenvedők: Tóth Dániel, Rőth Andris), aki az egész mérkőzésen a húzóemberünk volt. Kiemelném még Sáfár Petit, aki a kapunkban nyújtott emlékezetes teljesítményt és közel volt az év gólja megszerzéséhez is!

Az utolsó percek a fordulatokat sem nélkülözték, ekkor már Katona László sem tudta visszafogni magát a nézőtéren, több fontos taktikai utasítással látott el minket, szaktudása ezekben a percekben is megmutatkozott. Ennek hatására rövid ideig a vezetést is megszereztük, de érezték a fiatalok, ha ez így marad, azt hosszú hónapokig hallgathatják, ezért ránk borították a pályát és egyenlítettek az utolsó percekben.

A büntetőkre már nem maradt erőnk, a végeredmény Fiatalok-Rutinosak 5-5. A mérkőzés után kiértékeltük a teljesítményeket és a bajnoki évet, nyugodtan mondhatom, hogy fantasztikus csapatunk van, öröm ilyen kollégákkal együtt dolgozni! Ezúton köszönöm nekik az egész éves munkájukat és kellemes ünnepeket kívánunk a DEAC Család összes tagjának! – zárta beszámolóját Benczik Zsolt.