Felhívta a figyelmet, hogy minden egyes szűrővizsgálat plusz 500 forintot jelent, melyek virtuális pontok, s így az érdeklődők aktivitásán múlik, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Olyan megoldást is kidolgoztak erre a célra, miszerint ha valaki fizikailag nem is tud jelen lenni a szűrővizsgálatokon, a Richter Egészségváros Facebook-oldalán követheti az eseményeket, és ha reagál a posztokra, az is ugyanúgy 500 forint bevételt jelent.