Fanatikusként javarészt gondtalannak mondható az életünk. Rajongunk egy klubért, imádjuk a városunk, és a szerető családunk mellett olyan baráti kötelékek kapcsolnak össze minket, amikre mindig támaszkodhatunk. Sosem vagyunk egyedül, az évek alatt pedig számtalanszor megtapasztaltuk már, milyen, amikor kapunk egy segítő jobbot – állt az Ultras Debrecen bejegyzésében a közösségi médiában.

A DVSC szimpatizánsai az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnének segíteni azoknak, akik számára az élet kevésbé gondtalan. Ennek tükrében december 22-ig adománygyűjtést szerveznek beteg gyermekek, rászoruló családok és számkivetett állatok számára. Az év végi adományozás keretein belül a debreceni ultrák két részletben, 8-8 DVSC-relikviát bocsátottak licitre.

Nagy csata volt az ereklyékért

A HAON korábban már beszámolt róla, hogy Dzsudzsák Balázs számára néhány héttel ezelőtt már készült egy pár egyedi cipő. Azonban a Bupsy Store alkotó műhelyéből egy szerencsés adományozó számára egy második pár is kikerült. A saját méretre szabott lábbelire hatalmas licitverseny zajlott, az egyedülálló ereklye végül 150 ezer forintért kelt el.

A győztes duplán örülhet, ugyanis a megkaparintott ritkaságot a válogatott csúcstartó Dzsudzsák Balázs személyesen fogja átadni.

Egy, a klub legsikeresebb korszakában, a BL-ben és EL-ben szóhoz labdarúgók által aláírt dressz is elérhető volt, de a licitharc győztesei a Loki jelenlegi játékosai által felajánlott dedikált mezeket is megkaparinthatták. A nemzetközi kupaporondon bizonyítók által aláírt piros-fehér mez 65 ezer forintért kelt el. Bévárdi Zsombor, Ferenczi János, Szécsi Márk és Varga József szerelése is kelendő volt, az utolsó felajánlások közvetlenül a licitzárás előtti percekben érkeztek, így volt, aki ugyan többet ajánlott volna, de már nem élhetett a lehetőséggel.

A színes kínálat a Megyeri Balázs által dedikált kapuskesztyűvel bővült, amely 45 ezer forintért talált gazdára. Továbbá hatalmas értéknek számított az az al Rihla meccslabda (az előző évi világbajnokság hivatalos játékszere), melyet a DVSC 2023/24-as csapata írt alá, melyért 60 ezert forintot ajánlottak.

A licitverseny folytatódik

Az első rész lezárult, örömteli, hogy közel fél millió forint forint gyűlt össze. Azonban az Ultras Debrecen tagjai minden szurkolótársuktól azt kérik, hogy továbbra is segítsék a rászorulókat. Azonban arra is van lehetőség, hogy a jótékonykodó drukkerek kézzel fogható száraz adományokat is ajánljanak fel.

Azonban a közösség további relikviákat is árverésre bocsát. Az igazi ritkaságok között olyan tárgyak vannak, mint a DVSC legendái aláírt labda, egy Bódi Ádám által aláírt egyedi, piros számos Loki-mez, de valódi kincs az a zászló és sál is, melyet rengeteg klasszis dedikált.

Az ultrák által készített, a klub 120. évfordulójára kiadott limitált ajándékcsomagra is várják a felajánlást, valamint egy Dzsudzsák-mezt is lehet szerezni.

Az UD oldalán feltöltött ereklyékre a képek alatt december 16-án délig lehet licitálni. A szurkolók a gyűjtést december 22-ig szervezik, a felajánlott adományt másnap pedig eljuttatják az általuk kiválasztott helyekre.