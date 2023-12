A Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület csütörtökön újra megrendezte hagyományos Díjátadó Ünnepségét. Az eseményen a 2022/23-as tanév legeredményesebb Hajdú-Bihar vármegyei köznevelési intézményeit, testnevelőit díjazták, valamint elismerést vehettek át a diákolimpiai bajnokok és felkészítőik.

A Vármegyeháza dísztermében rendezett esemény elején a jelenlévők egyperces néma csenddel emlékeztek meg a december 8-án elhunyt Németi Tiborról, aki korábban a „Magyarország legeredményesebb általános iskolai testnevelő tanára” elismerésben részesült, valamint a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete aranyérem kitüntetéssel is díjazta.

A jelenlévőket Szekeres Antal, Debrecen címzetes jegyzője köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy körülbelül négy évtizede a Tóth Árpád Gimnáziummal az országos Diákolimpia döntőjében szerepelt. Kiemelte, hogy a kimagasló eredményt csak szorgos munkával és kitartással lehet elérni.

Nagyszerű kitűnni a legjobbak között. Köszönöm az iskoláknak, felkészítőknek, szülőknek, gyerekeknek, hogy ilyen szép eredményeket értek el Hajdú-Bihar vármegye képviseletében

– hangoztatta Debrecen címzetes jegyzője.

Elhangzott az is, hogy közel 200 versenyszámban álltak a Diákolimpia dobogójára debreceni tanulók. Szekeres Antal azt is hangsúlyozta, hogy a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a nemzetközi és világesemények mellett egyre több diákolimpiai versenye kerül sor Debrecenben. Ahogyan idén, úgy jövőre is több megmérettetés lesz a cívisvárosban.

Az aerobikos hölgykoszorú is kitüntetésben részesült

Fotó: Fotó: Molnár Péter

Évről évre fejlődnek

Bóka Loránd, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-alföldi régióvezetője megemlítette, hogy ez az időszak mindig a gálák és előadások időszaka. Örömteli számára, hogy évről évre látja a gyermekeket fejlődni, és kijelentette, Hajdú-Bihar vármegyében is rengeteg tehetséges sportoló van. – Nagyon sok testnevelő aktív, akik időt és energiát nem spórolva dolgoznak azért, hogy a gyerekek fejlődjenek.

A Magyar Diáksport Szövetség minden évben 150-200 ezer fiatalt mozgat meg a Diákolimpia rendszerében, köszönöm mindenkinek a befektetett munkát

– mondta Bóka Loránd.

Ezt követően az iskolások előadással színesítették a programot, majd 75 diákolimpiai bajnoknak, valamint 25 felkészítőnek adtak át oklevelet és kupát idei teljesítményükért. Ezen kívül a legaktívabb intézmények közötti verseny díjait, továbbá a „2022/2023-as tanévi Diákolimpia körzeti testnevelője” plaketteket is kiosztották.

Az eseményt Kovács Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidősport elnöke zárta.

Két fogalom jár az eszemben: az öröm és a köszönet.

Hálás vagyok, amiért a díjátadó létrejöhetett, hatalmas köszönetet szeretnék mondani az iskolák dolgozóinak és a gyerekeknek. Rozsondai Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület főtitkára is hatalmas segítséget nyújtott, áldozatos munkája eredményeképp ünnepelhetünk. A diákolimpiai mozgalmat pedig a gyermekek fényesítik, akik példát mutatnak mindenkinek. Szívemből kívánom, hogy a következő években is hasonló sikereket érjenek el – üzent a fiatal sportolóknak Kovács Zoltán.