A szegedi gárda évről évre a hazai mezőny pozitív meglepetését szolgáltatja. Noha a 2020-21-es kiírás során bemutatott, bajnoki bronzérmet hozó szereplésüket azóta nem tudták reprodukálni a csongrádiak, a következő esztendőben bejutottak a rájátszásba, a Magyar Kupában pedig ezüstéremmel zártak. A mögöttünk lévő idény azonban már kevésbé alakult sikeresen az azt megelőzőekhez képest; a Tisza-partiakat ugyan a kiesés réme nem fenyegette, de csupán a tizenegyedik pozícióban fejezték be a küzdelmeket – írta a deac.hu.

A nyár folyamán aztán az addigi névadó szponzor, a Naturtex visszalépett a csapat támogatásától, így az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán el tud-e indulni a Szedeák az első osztályban. Szerencsére a klub megoldotta a krízishelyzetet, és bár szerényebb költségvetéssel, de rajtvonalhoz állt a 2023-24-es szezonban is. A szegedi keretben a tavalyiak közül egyedül Bognár Kristóf, valamint a fiatalok maradtak hírmondónak, és persze a tréner, Nikola Lazics. A kék-fehérek nehéz anyagi helyzetükből kifolyólag csupán három külföldit szerződtettek; Ryan Woolridge, Noah Locke és De’Quan Lake érkezett – tehát színtiszta amerikai légióssorral vágtak neki az idei bajnokságnak. Mindeközben a magyar mag az Oroszlányból átigazoló Zsíros Péter-Mucza Tamás párossal, a Honvédtól szerződtetett Eric Cohill-lal, és az akadémiánkról hazatérő, ugyancsak nagyon fiatal Laluska Bencével erősödött.

Meglepetésként hatott

A Szedeák remek légióskiválasztása a korábbi kimagasló eredmények elérésében is rendre szerepet játszott, s egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy az élesszemű szakmai stáb ezúttal is kiváló munkát végzett. A Locke-Woolridge duó pillanatnyilag a teljes mezőny két legeredményesebb pontdobója. Utóbbi ráadásul a mérkőzésenkénti átlagos teljesítményindex és a szerzett labdák (illetve az eladottak, noha ez egy ennyire labdaigényes irányító esetében kevésbé meglepő) tekintetében is a ranglista élén áll. Az extravagáns performanszairól híres Woolridge tizenkét fellépéséből ötször jutott legalább 30-as, háromszor legalább 40-es értékig, egyszer pedig az ötvenet is megcsípte – érdekesség, hogy nem a Szolnoki Olajbányász elleni tripla-duplája, hanem az NKA Pécs elleni összecsapás alkalmával. A fentebb kiemelt tengerentúli hátvédek a Szeged találatainak pontosan feléért felelnek, mellettük Bognár Kristóf, a harmadik amerikai, De’Quan Lake és Zsíros Péter tud még számottevően hozzájárulni a Szeged eredményességéhez. A nyári történések fényében talán senki sem számított arra, ahogyan a Lazics-legénység indította a 2023-24-es hadjáratát: a nyitókörben a zalaegerszegi katlanban diadalmaskodtak, ezt követően megszorongatták az Albát, majd bombameglepetést szolgáltatva legyőzték a címvédő Falco-t, megágyazva ezzel egy zsinórban négy sikert számláló szériának, mely során többek között a Szolnok is kénytelen volt meghajolni Bognárék előtt. Az viszont egyértelmű volt, hogy ilyen szűkös rotációval sokáig nem lehet bírni ezt a magas fordulatszámot, ahogyan az is, hogy az ellenfelek fordulóról fordulóra jobban kiismerik, alaposabban felkészülnek a szegedi kulcsemberekből. Ez be is igazolódott; utóbbi öt találkozójukból csak egyszer nyertek Zsíros Péterék, ezzel a nyolcadik helyre estek vissza.

Döntetlenre áll

A pillanatnyi pozíció ellenben még Magyar Kupa-részvételt érne a Lazics-fiúknak, akik, ha felülkerekednek a Nagyerdőn, biztosan be is jutnak. Ugyanez a szituáció a mieinkkel is, és mivel a felesleges matekozást mindkét fél elkerülné, kiélezett csata várható szerdán. A recept ránézésre szimplának tűnik, a kivitelezésbe ezzel szemben már nem egy brigádnak beletört a bicskája: amennyire lehet, semlegesíteni kell Ryan Woolridge-ot és Noah Locke-ot. A titok nyitja tehát a védekezésben, a villámgyors hátvédek kizökkentésében, lassításában rejlhet, ám az sem ártana, ha eközben a cívisvárosiak támadásban is gördülékenyen működnének együtt, és megtalálnák azokat a helyzeteket, amikből megfelelő hatékonysággal tudnak célozni. A DEAC és a Szedeák egyébként az örökmérleg tekintetében az Oláh Gábor utcán döntetlenre áll, viszont a Szeged legutóbb több, mint két éve távozhatott két ponttal a debreceni csarnokból. Bízunk benne, hogy az iménti a kijelentés szerda este, úgy 20-21 óra magasságában is érvényes lesz majd.