Sárkány Zalán óriási magyar csúccsal nyert 800 méter gyorson a úszók debreceni rövidpályás országos bajnokságának szombati zárónapján, számolt be az MTI.

A 20 esztendős Sárkány az Egyesült Államokban, az Arizona State Egyetemen tanul, de az elmúlt fél évben halasztott, és a veszprémi nyíltvízi specialistákkal, Rasovszky Kristóffal és Betlehem Dáviddal készül.

A Kőbánya SC úszója ezúttal is „ideiglenes csapattársaival” vívott nagy küzdelmet. Szerdán az 1500 méter gyors fináléjában Betlehemmel 800 méternél néhány tized híján országos csúcsot döntöttek, most viszont fordított felálállásban tették meg azt, mint a leghosszabb távon: azaz mindketten bőven Rasovszky tavalyi magyar rekordján (7:39.21) belül értek célba, Sárkány közel öt másodpercet faragott a csúcsból, de Betlehem is majdnem két másodperccel jobbat úszott.

Női 200 méter háton a 17 esztendős Molnár Dóra saját korosztályos országos csúcsát megjavítva diadalmaskodott, és mindössze hét századdal előzte meg a második helyen benyúló Szabó-Feltóthy Esztert.

A viadal zárószámaiban, a 4x200 méteres gyorsváltók küzdelmeiben a férfiaknál és a nőknél is a BVSC győzött.