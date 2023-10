A 2023-as évet mostanáig gyakorlatilag hullámvölgy nélkül teljesítette a DVSC, bronzérmet szerzett a bajnokságban, kivívta a nemzetközi kupaindulás jogát és a most zajló pontvadászatot is jól kezdte. A debreceni csapat azonban elveszítette az utolsó három bajnokiját, ami nem volt megszokott az elmúlt időszakban. Makray Balázs, a DVSC Futball Zrt. cégvezetője adott helyzetelemzést.

– Egy vereség sem jön jókor, nemhogy három. Ennek ellenére mi továbbra is ugyanazt mondjuk, mint korábban, és a hivatalos kommunikációnk is ugyanaz, mint mindig, amióta az új tulajdonosok itt vannak. Vagyis: ez egy építkezési folyamat, aminek nagyjából a közepe táján vagyunk. Semmilyen visszaesés nincs a projektben. A tavalyi idény csodálatosra sikerült, megérdemelt volt a bronzérem, de talán egy kicsit váratlan. Sem tavaly, sem most nem mondtuk és nem mondjuk azt, hogy itt egy bajnokcsapat van. Azt állítjuk, hogy egy olyan fejlődési folyamat zajlik, amelynek a kifutása az, hogy minden évben nemzetközi kupaindulásért harcolhassunk. A céljaink talán annyiban változtak, hogy tavaly a kiesés elkerülése volt a fő cél, most pedig úgy gondoljuk, hogy ezzel a kerettel, ezzel a szakmai stábbal lehet ennél merészebb célokat is kitűzni. Ez konkrétan az első 6-ba kerülés, illetve a Magyar Kupában való minél jobb szereplés. Ezen céljaink megvalósításától egyáltalán nem vagyunk távol, hiszen szemmel jól látható távolságra vagyunk a kiesőzónától, az élbolyhoz tartozunk, az előző idényhez képest 5 ponttal többünk van a pontvadászat ezen szakaszában. Aki egy kicsit is érti a 12 csapatos magyar bajnokságot, azt pontosan tudja, az OTP Bank Ligában szinte mindenki mindenkit megverhet bárhol. Van, amikor nyersz hármat zsinórban, van, amikor veszítesz hármat egymás után, velünk mindkettő előfordult a mostani szezonban – szögezte le Makray Balázs.

A cégvezető a szereplést konkrétan befolyásoló tényezőkről is beszélt.

– A lényeg az, hogy tisztában legyünk a tudásunkkal, a helyzetünkkel, a céljainkkal, közvetlen feladatainkra koncentráljunk, és mindent beleadjunk a munkába a klubért, a szurkolókért, magunkért. Az elmúlt hét nem volt a legsikeresebb, de nem lehet azt mondani, hogy a játékosok nem tettek volna meg mindent. A szakmai stáb folyamatosan elemzi az adatokat, ezek alapján kimutatható, hogy nemcsak az Újpest ellen játszottak 100 százalékos erőbedobással a mieink. Vannak olyan hátráltató tényezők, amelyek az előző szezonban nem voltak. Gondolok itt a sérülésekre, most éppen a tengelyből estek ki fontos játékosok, akik pótlása a legnehezebb, hiszen korábban volt olyan, hogy a most hiányzó játékosokkal pótoltuk azokat, akik onnan kiestek. Ez most problémát okoz, hiszen belső védőkre, védekező középpályásokra sem számíthatunk, korábban Ferenczi János is hosszabb ideig sérült volt. A jó hír az, hogy belátható időn belül, előbb-utóbb mindenki visszatérhet. A kívülállók számára is érzékelhető, hogy vannak olyan tényezők is, amelyekre nincsen ráhatásunk, és amelyekből mostanában nem mi jöttünk ki jól. Úgy, ahogy magunktól, másoktól is szeretnénk kérni minden egyes fordulóban a következetességet. Az elmúlt meccseinken ugyanolyan játékhelyzetekben nem ugyanazok a döntések születtek, amelyek mindkét esetben döntően befolyásolták a mérkőzés kimenetelét, sajnálatos módon egyik esetben sem a javunkra. Az elmúlt heti eredményektől függetlenül mind a csapat, mind a stáb irányában teljes a bizalom a vezetők, a tulajdonos részéről, amelyet elnökünk az Újpest elleni mérkőzés előtt meg is erősített mind a stáb, mind a játékosok felé. A jövőt illetően továbbra is elkötelezettek és bizakodók vagyunk. Ez egy hosszútávú folyamat, amelyben vannak hullámvölgyek és hullámhegyek azonban nem csak az útnak, a bajnokságnak sincs vége. A 8. fordulóban még soha nem dőlt el egy bajnokság végeredménye sem. Nagyon szépen köszönjük szurkolóink odaadó támogatását, amely a holtpontokon mindig átsegített minket, az Újpest ellen is ők voltak a 12., egészen pontosan a 11. játékosunk! Ezúton is tisztelettel kérjük a drukkereinket, hogy továbbra is ilyen szenvedéllyel szeressék ezt a csapatot. A magunk részéről elkötelezettek vagyunk a klub további fejlesztésében, hisszük, hogy ez egy pozitív folyamat, és a DVSC úton van az őt megillető hely felé – mondta Makray Balázs.