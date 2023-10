Modernkori autós népvándorlásnak lehettek szemtanúi mindazok, akik Hajdúhadház felé vették az irányt vasárnap. A Káposztás napokról is híres város most a ralisok és az autósport kedvelői célkeresztjébe került, ugyanis a Dakar Ring adott otthont a Kárai Exclusive Kupasorozat ötödök fordulójának. Vélhetően a nagyszerűen kialakított aszfaltcsík mellett az is népszerűvé tette az autós megmérettetést, hogy a 2023-as idényben ez volt a széria utolsó viadala, így a hajdúhadházi verseny döntött az összesített eredményekről is. Az erőpróba minden eddigi nevezési rekordot megdöntött, összesen 151 indulót regisztráltak a szervezők.

„Homokviharban” is sokan

Vasárnap délelőtt a Dakar Ring nevéhez méltó időjárási körülmények fogadták a résztvevőket, óriási szélben, és már-már sivatagi homokviharban repesztettek a ralisok a pályán, ahol két kört kellett megtenniük egy futamban, s összesen háromszor próbálkozhattak minél jobb eredményt elérni a nap folyamán. A kellemetlen időjárási körülmények a nézőket sem tartották távol a rendezvénytől, a reggel 9-től délután 5-ig tartó eseményt több mint ezren tekintették meg a helyszínen. A Dakar Ring hőse egyértelműen a mindössze 16 esztendős Pál Krisztián volt, aki négy (!) kategóriában is a legjobbnak bizonyult a Skoda Fabia volánja mögött.

A versenyen induló sofőrök mellett sztárpilóták is szórakoztatták a nagyérdeműt, igazi kuriózumnak számított, ahogy Kárai Péter, Treitl Tamás, Horváth „3teli” István, Utasi Péter, Vida Sándor és az egyik főszervező, Szikszai Béci driftelt autójával az aszfalton. A szokásoknak megfelelően Hajdúhadházon is volt jótékonysági nézőautóztatás, az ebből befolyó összegből és az adományokból 180 ezer forint gyűlt össze az éberkómában fekvő korábbi ralis, Szilágyi Ricsi gyógyítására.

Megkapják jussukat

A Kárai Exclusive Kupasorozat versenyei a Dakar Ringen véget értek, ám egy esemény még vár a pilótákra: december 9-én rendezik a széria ünnepélyes díjkiosztó ceremóniáját a Debrecenhez közeli Panoráma Étteremben.