A válogatott szünetet követően a hétvégén a 10. fordulóval folytatódnak az OTP Bank Liga küzdelmei. A Debreceni VSC legutóbbi négy bajnokijából hármat elveszített, azonban legutóbb a Groupama Arénában két gólos hátrányból felállva ért el bravúros döntetlent. Ettől függetlenül is jól jött a rövid leállás a csapatnak hiszen sérültekből sincs hiány a keretben, emellett pedig az esetleges hibákat is volt lehetőség kijavítani.

A Loki vasárnap délután 15 óra 30 perctől fogadja a Fehérvár FC-t, amely viszont feljövőben van, legutóbbi három meccsén veretlen és ezeken hét pontot gyűjtött. A találkozó előtt ezúttal is meglátogatta a gárdát portálunk a pallagi edzőközpontban, ahol az elmúlt időszakban remek teljesítményt nyújtó Kusnyir Erik nyilatkozott.

Mostanában valóban azt mondhatjuk, hogy javult a játékom, hiszen két gólt is szereztem. A csapat formájáról ez sajnos nem mondható el, kicsit rosszabb szériában vagyunk, mint az elején, de mindent megteszünk azért, hogy vasárnap megverjük a Fehérvárt

– hangsúlyozta.

A DVSC jobb oldali védője úgy véli, az együttes taktikája is segít neki egyre jobb teljesítményt nyújtania. – Igyekszünk magasan letámadni az ellenfeleinket, az Újpest ellen is egy labdaszerzést követően szereztem a gólt. Egyébként feladatom is, hogy többet kivegyem a részem a támadásokból, és ezt kifejezetten szeretem is. Ettől függetlenül természetesen koncentrálni kell a védekezésre is – mutatott rá.

Élvezi a bizalmat

Kusnyir Erik egyik legmeghatározóbb játékosává vált a Lokinak, Szrdjan Blagojevics rendszeresen a kezdő tizenegyben ad neki helyet, amire a játékos teljes mértékben rá is szolgált. – Nagyra értékelem, hogy folyamatosan lehetőséget kapok, próbálok vele élni. Érzem a bizalmat és kifejezetten élvezem, hogy ott vagyok a pályán – tette hozzá.

A fiatal futballista elárulta, hogy megvannak a tervei a jövőre nézve.

Szeretnék a Lokival minél többet elérni, de természetesen a szemem előtt lebeg a válogatott is. Igyekszem mindent megtenni és 100 százalékosan teljesíteni, jól védekezni és akár még gólokat is lőni. Bízom benne, ha ez sikerülni fog, akkor egyszer csak megérkezik a meghívó

– fogalmazott. Hozzátette, később szívesen kipróbálná magát egy külföldi bajnokságban is. Hogy hol, arról konkrét elképzelése nincs, az esetleges ajánlatok érkezte után a menedzserével egyeztetve igyekeznének a legjobb lehetőséget kiválasztani.

A vezetőedzőhöz hasonlóan a fiatal játékos is nehéz összecsapásra számít, hiszen a Vidi kijött a hullámvölgyből. – Már három mérkőzés óta veretlenek és jó formában vannak. Ettől függetlenül nekünk be kell gyűjtenünk a három pontot a Nagyerdei Stadionban és elindulni felfelé. Azt gondolom, hogy a válogatott szünet jót tett most nekünk, mert több mindenre tudtunk figyelmet szentelni.

A filozófiánkon viszont továbbra sem fogunk változtatni, ezt Blagojevics mester is kihangsúlyozta nekünk. Ugyanazon az úton megyünk tovább, amelyiken eddig is

– fogalmazott a Loki saját nevelésű futballistája.