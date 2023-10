A Loki 23 éves, saját nevelésű labdarúgója, Kusnyir Erik, aki a Fehérvár elleni mérkőzésen a 100. alkalommal léphet pályára az NB I.-ben – írta a klub honlapja. – Mindössze csak néhány napja tudtam meg, hogy lehetőség esetén ilyen jeles mérkőzés lehet a Fehérvár elleni, de természetesen nagy örömmel tekintek rá. Életem első élvonalbeli meccsére is úgy emlékszem, mintha tegnap lett volna, biztos vagyok benne, hogy a vasárnapi is hasonló lesz – fogalmazott Kusnyir Erik, aki védő létére két gólt szerzett már az idei kiírásban. – Eddig valóban nem volt jellemző, hogy eredményes legyek, de természetesen boldogsággal tölt el. Úgy érzem, jó formában vagyok, de minden egyes találkozón még jobb teljesítményre kell törekednem. Bízom benne, hogy öt év múlva el tudom érni a válogatott szintet, és egyszer külföldön is kipróbálnám magam.

A Loki az elmúlt négy találkozóján mindössze egy pontot szerzett, amire rég volt példa. – Most van egy kis hullámvölgy, de a Ferencváros ellen azt gondolom, sikerült javítanunk. A Fehérvár ellen komoly rangadóra és fantasztikus hangulatra számítok, és persze nem titkolt célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot – nyilatkozta.