Dzsudzsák Balázs is részt vett a Sport Forum Hungary 2023 konferencián a Puskás Arénában, ahol a DVSC 109-szeres válogatott játékosa elmondta, hogy jelenleg mit jelent számára a futball – számol be az nb1.hu. A Loki csapatkapitánya a kerekasztal-beszélgetésen – amelyen rajta kívül Király Gábort és Hajnal Tamást kérdezte Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője – elsőként felidézte, hogy honnan hová jutott.

– A háromezer főt is alig érte el az otthonom, avagy Nyírlugos lakossága. Falu volt, azóta város lett, és most azt tudom elmondani magamról, hogy – Király Gáborral együtt – válogatottsági rekorderként ülhetünk itt. Nem sokan gondolták volna, én sem gondoltam volna, hogy erre képes lehetek, de erre vagyok és leszek a legbüszkébb. Az alázat és a kitartás. Ez az a két szó, amely folyamatosan a szemem előtt lebegett és lebeg a mai napig is – kezdte Dzsudzsák Balázs, aki szerint az ő példája is mutatja, hogy bárkiből, bárhonnan indulva sikeres futballista, sikeres ember lehet.

Még nem gondol a visszavonulásra

Dzsudzsák december 23-án lesz 37 éves, a szerződése jövő nyáron jár le Debrecenben, de a balszélső egyáltalán nem biztos abban, hogy a szezon végén befejezi a futballt. – Még abszolút jól érzem magam, és hál’ istennek egy olyan Debrecenben futballozok, amely minden nap arra ösztökél, hogy folytassam. Még nincs itt az a pillanat, hogy holnap kiszálljak, és otthagyjam a csapatot, amely ráadásul felfelé ívelőben van – tette hozzá.

A debreceni kiválóságot megkérdezték, szeretne-e ugyanúgy 43 éves koráig futballozni, mint Király Gábor, amire Dzsudzsák így válaszolt: „Elég volt egy rekordot megdönteni, amelyet Gabi tartott.”

A Loki csapatkapitánya visszaemlékezett arra, amikor 2020-ban, mintegy 13 év légióskodás után visszatért Debrecenbe. – A koronavírus-járvány közepén Dubajban voltam, és arra gondoltam, nem szeretném úgy elvesztegetni a napjaimat, hogy lemaradjak a mindennapi sportról. Minél hamarabb döntést szerettem volna hozni a folytatásról, úgy, hogy akkor még a válogatottság is a szemem előtt lebegett. Sok hír megjelent arról, hogy hol folytatom és milyen csapatokkal vagyok kapcsolatban, de számomra egyértelmű volt, hogy az én futballéletem úgy lesz teljes és szép, ha oda megyek vissza, ahol kezdtem a pályafutásomat – jegyezte meg.

Jó lenne megszorítani a Fradit

Ez a hely pedig Debrecen, amelynek nagyon sokat köszönhet a labdarúgó. Csakhogy a DVSC Dzsudzsák érkezésekor másodosztályú volt, ez azonban nem tántorította el a cívisváros legendás játékosát. – Félretettem mindent. Sok mindent megélhettem a Debrecen miatt, amely a légióskodásom lehetőségét is megadta, mivel a Lokiból a PSV-be tudtam igazolni. Arra gondoltam, teljesen mindegy, hol játszik a csapat, az élére kell állnom. Nagyon jó döntés volt, a Debrecen ráadásul jelenleg is felfelé tart, és ha nem is Fradi-magasságokba, de szeretnénk a tabella felső részéhez tartozni. Azért megjegyzem, hogy jót tenne mindenkinek, ha meg lehetne szorítani a Fradit – mondta.

Dzsudzsák Balázst arról is kérdezték, hogy mivel szeretne foglalkozni a visszavonulása után.– Futballistaként éltem le 36 évet, ez az életem. A fociban szeretnék elhelyezkedni, és a Hajnal Tamás által elmondottak alapján is látható, hogy mennyi elfoglaltsággal jár egy sportigazgató munkája. Jó példa ez a beszélgetés arra, hogy tisztán lássuk, mennyi tanulást, energiát kellett válogatott társaimnak befektetniük az egészbe azért, hogy minél profibban tudják végezni a munkájukat – fogalmazott.

Határ a csillagos ég

Az tehát nem derült ki, hogy pontosan milyen munkát vállalna a futballban a DVSC középpályása, de a helyszín elég valószínűnek tűnik. – Jelen pillanatban nagyon jól érzem magam Debrecenben, sok időt töltök ott, és a mostani életem mélyebbre ható, mint korábban, amikor csak bementem, leedzettem, és vártam a lehetőséget, hogy mikor tudok külföldre igazolni. Jelenleg sok időt töltök az akadémián, és látom, hogy a határ a csillagos ég. De nem hiszem, hogy utánpótlásedző leszek. Viszont szeretném, ha a mondanivalómnak lenne hatása, a felelősséget is szívesen vállalom a klub sikerei érdekében. Remélem, nekem a Debrecen van leosztva, és remélem, hogy más szerepkörben elérhetem azt, amit esetleg focistaként nem tudtam elérni – tette hozzá.

Dzsudzsák azt is elárulta, hogy a PSV Eindhoventől kapott egy felkérést. – A nagykövete lehetek a klubnak, azonban ettől még nagyon homályos számomra, hogy melyik az az útvonal, amelyikre rá szeretnék lépni. De vagyok annyira hazafi, és szeretnék annyit hozzátenni, hogy ha a Debrecent kell megragadnom, akkor ezt a klubot a legjobb lehetőségekhez juttassam hozzá – zárta gondolatait.