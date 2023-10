A DEAC férfi kézilabdacsapata kedd este Cegléden játszott kupameccset. Mándi Norbert vezetőedző a találkozó előtt elmondta, hogy több kulcsembernek pihenőt ad, így például Illés Tamás és Hornyák Zoltán sem lépett pályára.

Az összecsapás elején Spekhardt Gergő góljára Tóth Máté válaszolt, majd Spekhardt újabb találatával a hetedik perc közepén 6-3-ra módosult az állás. Ezt követően a hazaiak egy 8-1-es sorozatnak köszönhetően eléggé megléptek (17-9). A szünet előtt Kiss Roland próbálkozása a ceglédi kapuban kötött ki, így 20-14-es eredménnyel zárult az első játékrész - írja a deac.hu.

A pihenőt követően is az ellenfél akarata érvényesült a pályán, sajnos nem igazán tudott a DEAC látótávolságon belülre kerülni. Szűk negyedórával a vége előtt 26-18 szerepelt a kijelzőn, vagyis egyre távolabb kerültek a debreceniek a továbbjutástól, mivel ebben a körben egy összecsapáson dőlt el az, hogy melyik alakulat folytathatja a szereplését a sorozatban. A hátralévő időben sem változott a játék képe, végül a 35-27-es végeredményt Bartha Bence állította be. A mezőny legeredményesebb játékosa a ceglédi Határ Péter lett, aki tízszer köszönt be. A DEAC-nál a legtöbb gólt Kiss Roland lőtte, hétszer volt eredményes.