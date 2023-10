Újabb erdélyi ütközet várt Vaszjunyin Artyom együttesére a csütörtöki, gyergyói meccs után, hiszen pénteken este a Corona Brasov volt a DEAC ellenfele a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyói HK ellen két harmadon át remekül tartotta magát, és egyenrangú partner volt az egyetemi gárda, a vége azonban 5–2 lett a házigazdáknak. Brassóban kellett tehát javítaniuk a vendégeknek – írta a deac.hu.

A debreceniek ezúttal Gönczi Lajossal kezdtek a kapuban, ellentétben a tegnap estével, amikor Szeles Martin védett. Két perc elteltével Koblar veszélyeztetett – rátenyerelt a korongra a brassói hálóőr –, majd Ivessuo és Mihalik Gergő adott munkát neki. Az első tíz percben sokkal veszélyesebb volt az egyetemi gárda. Záporoztak a DEAC-lövések, Dubeaunak volt dolga bőven. A Brassónak szinte momentuma sem akadt, Vasziljev ágyúzása viszont majdnem beakadt a másik oldalon. 7:35 volt hátra, amikor Dominik Novotny irgalmatlan nagy gólt lőtt távolról, beérett a DEAC nyomasztó fölénye! Sajnos sokáig nem örültettek a debreceniek: a következő percben Sills egy kontra végén közelről a hálóba bombázott. Aztán áramszünet következett, azaz állt jó pár percet a meccs. A pauza után Novotny veszélyeztetett, a cerberus azonban résen volt. A kezdés után egy órával ért véget az első etap… Jöhetett a második húsz perc.

Potyogtak a gólok

Rögtön az elején Novotny rontott ordító gólhelyzetben, majd Blackwater közelijét védte Gönczi Lajos. Már-már félve írtuk le, hogy megint jobban hokizott a DEAC, ugyanis a brassói ellentámadásokban is benne volt a gól. A játékrész közepén Vasziljev maradt lenn a jégen, majd fájdalmas arccal, sántikálva hagyta el a játékteret, szerencsére nem sérült le teljesen. Újfent Novotny lőhetett, egyértelműen ő volt a legaktívabb a cíviseknél ebben az időszakban. 13 perccel a harmad vége előtt Mihalik Gergő szerzett pakkot, majd meg sem állt a kapuig, és a hálóba lőtt! Megint nem sikerült sokáig tartani a vezetést, hamar Gönczi mögé került a korong közelről, Van Vormer jóvoltából. Erre pedig rögtön válaszolt Mihail Bucskin! Potyogtak a gólok, majd három perccel a harmad vége előtt Gönczi védett óriásit Blackwater lövésénél.

Sikerült nyerni

Szoros állásnál kezdődhetett tehát a harmadik játékrész, és brassói kiállítással. Körbeadogatták a pakkot a debreceniek, ám Novotny lövése mellé ment, ígéretes helyzetben, majd a másik oldalon Blackwater tüzelt a hosszú sarok mellé. Nekiveselkedtek a házigazdák, igyekeztek beszorítani a vendégeket. 15 perc volt hátra, amikor hátrányba került a DEAC, Dobmayert küldték le. Szükség volt a fegyelmezettségre hátul, igaz volt ez a kiegészült csapatunkra is, nyomott a Brassó. Erre volt kiváló pofon a Vaszjunyin-együttes részéről, hogy bő tíz perccel a dudaszó előtt Anton Vasziljev beütötte a negyediket is! Természetes, hogy mindent megtett a Corona Brasov az egyenlítésért, korántsem volt ez még lefutva. Hat minutum volt hátra, amikor Koblar is majdnem gólt szerzett, majd Mihalik András előtt nyílt esély, ám ezen lehetőségek kimaradtak. Három és fél perccel a vége előtt levitték a hazaiak a kapusukat, az üresen maradt ketrecbe Niks Krollis talált be, eldőlni látszott a pontok sorsa. A legvégén Szabó és Hári bunyóztak egyet, aztán lecsordogáltak a másodpercek, győzelemmel utazhatunk a Csíkszeredához.