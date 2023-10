A legutóbbi fordulóban megszerezte második győzelmét is a Debreceni Egyetem alakulata, miután 18 pontos hátrányból fordítva végül kétvállra fektették az addig hibátlan mérleggel rendelkező EGIS Körmendet – írta a deac.hu.

A második félidőben mintha kicserélték volna Andjelko Mandics együttesét, a második húsz percet 47–26 arányban nyerték, így szoros végjáték után végül megérdemelt győzelmet arattak. – Egy rendkívül nehéz mérkőzés van a hátunk mögött, de összességében nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült a magunk javára fordítani az összecsapást, főleg az első félidőben mutatott borzasztó játék tükrében. A fordulás után összeszedtük a védekezésünket, melyből az is következett, hogy a támadásaink is feljavultak, és végül egy nagy hajrával meg tudtuk verni a Körmendet – emlékezett vissza a vasiak elleni sikerre Mócsán Bálint.

Komolyan kell venni

Szombaton egy papíron gyengébb játékerőt képviselő csapathoz látogatnak a cívisvárosiak, ám az NKA Universitas Pécs az első négy fordulóban mutatott bátor játékával igazolta, hogy hamar felvették az A-csoport ritmusát. Eddigi mérkőzéseiken korántsem játszottak alárendelt szerepet, idegenben is teljesen vállalható vereségeket szenvedtek a Falco, a Kaposvár és a Sopron otthonában, egyetlen hazai mérkőzésüket pedig szoros végjáték után meg is tudták nyerni a Paks ellen – Az semmit sem jelent, hogy a Pécs a feljutó csapat, már az eddigiek során is bizonyították, hogy bárkinek nehézséget tudnak okozni, a Paks ellen pedig már meg is szerezték első A-csoportos győzelmüket. Gyors játékot játszanak és agresszív egészpályás letámadás jellemzi a védekezésüket, elsősorban ezekre kell felkészülnünk. Egy nehéz idegenbeli meccsre számítok, de természetesen győzni megyünk Pécsre – zárta szavait a DEAC csapatkapitánya.