Szerdán este 18 órától a debreceni női kézilabdások az MTK-t fogadták a Hódosban. A találkozó előtt esélyesként egyértelműen a Lokira lehetett tekinteni. Füzi-Tóviziék favorithoz méltóan kezdtek, s az összecsapás elején már ki tudtak építeni egy olyan előnyt, amely végig kitartott. Noha voltak próbálkozásai a zárkózásra a budapestieknek, nem kerültek igazán közel a DVSC Schaefflerhez. A végére mintha el is fáradtak volna a vendégek, a piros mezes hazaiak pedig szemre is tetszetős kézilabdát játszottak, így 39–29-re megnyerték a meccset.

Büszke a lányokra

A lefújást követően a hajdúságiak vezetőedzője portálunknak úgy fogalmazott, helyenként nagyszerűen játszottak, s a hibák ellenére nem véletlen, hogy egy híján negyven gólt dobtak. – Nagyon elégedett voltam az elejével, nagy iramban játszottunk. Hoztuk magunkkal a Bajnokok Ligája sebességet, plusz fegyelmezetten is védekeztünk. Sikerült lerohanás gólokat is szereznünk. Amikor megnyugodtunk, sokkal langyosabbá vált a kézilabdánk. Kicsit mintha kiengedtünk volna.

Persze, támadásokban csináltunk szép dolgokat, szereztünk remek találatokat.

A második félidőben végig ez volt a jellemző, s annak nem örülök, hogy 29 alkalommal is mattoltak minket – mondta a szakember, aki hangsúlyozta: ha azt is nézi, mennyi gonddal küzdött az összecsapás előtt a csapat, elégedettnek kell lennie.

Örül a lehetőségnek

Az egész mérkőzésen a Loki akarata érvényesült, amelyben a hazaiak saját nevelésű játékosa, Füzi-Tóvizi Petra is tevékenyen kivette a részét. Három gólt sikerült is dobnia, de több is lehetett volna, ha a vendégek kapusa nem védett volna nagyszerűen. A beállós a Haonnak elmondta, amikor csak lehetőséget kap a bizonyításra, igyekszik segíteni a csapatot. – Jól éreztem magam nagyon a pályán, a meccs közben tudtam pihenni is. A mérkőzés elején nagyon fegyelmezetten játszottunk, zártan védekeztünk.

Amikor kezdett kicsit kinyílni az olló, megnyugodtunk és kiengedtünk. Ezen mindenféleképpen javítanunk kell, vannak csapatok, akik ezt könyörtelenül kihasználják.

Az MTK is okozott ezekkel kellemetlen perceket. A stabilitásra nagyon kell figyelnünk – fogalmazott.

A DVSC Schaeffler nem pihenhet túl sokat, hiszen szombaton újabb feladat vár a lányokra: a Bajnokok Ligája csoportkörében a francia Brest látogat a Hódosba. A gallok igazi sztárcsapatnak számítanak az európai élmezőnyben, így fantasztikus és hibátlan teljesítményre lesz szükség a lányoktól, ha borsot akarnak törni az orruk alá.

A tények:

K&H Liga női kézilabda-bajnokság 7. forduló DVSC Schaeffler–MTK 39–29 (20–14) DVSC Schaeffler: Bartulovics – Kácsor 9 (1), Füzi-Tóvizi 3, Hámori 1, Töpfner 3(1), Petrus 3, Vámos 5. Cserék: Gabriel, Johansson 3, Grosch 3, Jovovics 1, Planéta 1, Kelemen 3, Csernyánszki 4 (1). Vezetőedző: Szilágyi Zoltán MTK: Győri – Farkas 8 (3), Mészáros 3, Szabó 3, Dakos, Kobela 2, Pelczéder 3. Cserék: Porobic, Poczetnyik 2, Andróczki, Fekete, Koroczkai, Török 1, Juhász 3, Szabó K. 4 (1). Vezetőedző: Vágó Attila