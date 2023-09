Talán még mindig elképzelhetetlen, hogy egy triatlonos mindennapjai a reggel hat órai edzéssel indulnak és a délutánival zárulnak. Emellett fiatal korban természetesen az iskolapadban is remekelni kell a sportolóknak. Nem kizárt, hogy sokan ezért nem választják ezt a sportágat végül, hiszen rendkívül nehéz összeegyeztetni a tanulást az élsporttal. A debreceni Pusztai Dóra esetében azonban pont így kell elképzelni a mindennapokat: hajnalban kelés, suli előtt tréning, az órák után ismét edzés. Az ifjú atléta a Haonnak mesélt a kezdetekről, melyben kiemelte: egy pillanatig sem bánta meg, hogy a triatlon mellett tette le voksát. – Édesanyám és édesapám is triatlonozott, így nem is volt kérdés, hogy én is ezen a vonalon fogok elindulni.

Kezdetben futottunk és úsztunk, csak később tanultunk meg kerékpározni. Őszintén, az elején inkább táncolni szerettem volna, de a szüleim mindig motiváltak valamivel, s igazuk lett, hiszen nagyon megtetszett a sportág.

Eleinte nyilván a mozgás szeretetéért jártam edzésekre, de az első ifjúsági Európa-bajnokság sokat segített abban, hogy komolyabban vegyem a triatlont – kezdte a sportoló.

Fontos a tanulás

Ilyen intenzív hétköznapok mellett sem lehet elhanyagolni a tanulást, hiszen a sportkarrier is véges, nem árt rá felkészülni. A DSI Debrecen sportolója a debreceni Svetits gimnáziumban tanul, s kiemelte, nem veszi félvállról az iskolát sem. – Nem nagy titok, eleinte nehéz volt megszoknom, hogy ennyi edzés van.

Mára már nincs különösebb problémám a korán keléssel, bár néha-néha még elszunyókálok. A tanulásra is igyekszem megfelelő időt szánni, hiszen az élet minden területén szeretném a maximumot kihozni magamból. Azon még nem gondolkodtam, milyen irányba tanuljak tovább, de annak is eljön majd az ideje.

Nagyon kedveli a biológiát, viszont nem valószínű, hogy orvos leszek – jegyezte meg viccesen, s elmondta: szereti a határait feszegetni, ám elsőbbséget jelenleg a sport élvez az életében.

A fiatal sportoló korosztálya egyik legjobb kerékpárosa

Forrás: Kiss Annamarie

Messze még a vége

Adódik a kérdés egy 18 éves atléta esetében, hogyha folyamatosan jönnek a sikerek, nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy valaki hamar „kiéghet”. Pusztai Dóra úgy fogalmazott, minden nap talál motivációt arra, hogy egyre jobb teljesítményt nyújtson. – Az idei esztendő remekül alakult, megnyertem az Országos Bajnokságot és kijutottam az ifi eb-re, amelyen rajthoz álltam, de betegség miatt nem úgy szerepeltem ahogy szerettem volna.

Összességében nem lehetek elégedetlen. Minden edzésre próbálok kisebb célokat kitűzni magam elé, hogy mindig a maximumot tudjam magamból kihozni.

Az is remek dolog, hogy csapatban tréningezünk, a társaság pedig egészen remek – fogalmazott. A triatlonos továbbá elmondta, kisebb korában volt rá példa, hogy fiúkkal is edzett, sőt, olykor-olykor le is győzte őket egy-egy gyakorlatban.