Kereken 1 esztendeje, 2022. szeptember 21-én jelentette be a DVSC, hogy Szrdjan Blagojevics lett a csapat új vezetőedzője. A döntés – egy év távlatából – egyértelműen sikeresnek mondható. A szerb tréner és stábja alapos, szisztematikus és kemény munkával kezdte el építeni a csapatot, s ebbe a munkába a játékosok is teljes erővel beleálltak. Nem kellett sokat várni az első győzelmekre (már az első két hazai mérkőzésen 4-et kapott Debrecenben a Honvéd és az Újpest is), ennek megfelelően a szurkolók többsége is gyorsan elfogadta a trénert.

Első siker a Groupamában

A téli alapozás után remek sorozat vette kezdetét, a gárda többek között először nyert a Groupama Arénában, és kiegyensúlyozott, hátulról felépített, sokszor látványos futballjával megérdemelten szerezte meg a bronzérmet a bajnokságban, úgy, hogy a Blagojevics-érát tekintve Magyarország legeredményesebb gárdájának bizonyult. Figyelemre méltó tény, hogy a 2023-as naptári évben a Loki eddig egyetlen egyszer sem kapott ki idegenben, pedig szerepelt például a Ferencváros vagy az Újpest otthonában, a nemzetközi porondon pedig pályára lépett Jerevánban és Bécsben is.

A nyáron szerződést hosszabbított Szrdjan Blagojevics eddig 30 bajnoki mérkőzésen irányította a DVSC-t, mérlege: 18 győzelem, 5 döntetlen és mindössze 7 vereség.

A megszerezhető pontok 65 százalékát, azaz csaknem kétharmadát begyűjtötte a Loki, de – ahogy a mester mindig mondja – a hasonló folytatáshoz még több munkára van szükség. Az első év mindenesetre emlékezetes marad mindenki számára.