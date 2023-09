A magyar atlétika egyik meghatározó alakja jelentett be nemrégiben, hogy nem folytatja. A DSI Debrecen klasszisa, Koroknai Tibor kilenc magyar bajnoki címmel büszkélkedhet 400 gáton, illetve négy Európa-bajnokságon is szerepelt. A júliusi Atlétikai Magyar Bajnokság végeztével derült ki, az idősebbik Koroknai fivér felhagy az aktív sportolói élettel. Ugyan szeptemberben még kétszer rajthoz állt, azonban nem klasszikus számában, hanem 110 gáton, ahogy ő fogalmazott, csak úgy levezetésként, szórakozásból. Most már azonban tényleg vége, szögre akasztotta a szöges cipőt.

– Most még nem hiányzik, kiderül, pár hét, hónap múlva mit érzek majd. Mivel már nem okozott annyi örömöt, mint régen, úgy éreztem, eljött az ideje a lezárásnak, annál is inkább, mivel sok fájdalommal jártak már az edzések. Természetesen az életem része marad a sport, a mozgás, mostanában saját testsúlyos tréningeket végzek, de sok mást is ki szeretnék még próbálni – mondta el érdeklődésünkre Koroknai Tibor, aki annak ellenére, hogy sok mindent nem tudott elérni, amit szeretett volna, azonban még így is többet tett le az asztalra, mint gondolta volna, így elégedetten intett búcsút.

– Kisebb koromban arról álmodoztam, hogy világbajnok leszek, persze én is a nagy eredményeket hajszoltam, de idővel, amikor már érettebb lettem, más célokat tűztem ki, olyanokat, amelyek önmagam számára is reálisak, amitől boldog lehetek.

Ekkor már az egész hozzáállásom megváltozott, más miatt élveztem, amit csinálok. Természetesen nekem is voltak hullámvölgyek a karrierem során, ilyenkor szakemberhez fordultam, aki nagyon sokat segített, miatta is tudtam másképp tekinteni már utána a sportolói mivoltomra

– ecsetelte a gátas, aki ha visszatekint, számos eredményére büszke. Ilyen például a 2011-es U23-as Európa-bajnokság, amelyen hetedik lett, vagy a 2018-as Eb-n elért kilencedik helye, vagyis inkább az időeredménye, hiszen csak pár századdal maradt le a döntőről. Tibi és öccse, Máté az USA-ban jártak egyetemre, sikerült kijutniuk az Amerikai Egyetemi Bajnokságra, az ő intézményükből ráadásul négyüknek, ami azért volt nagy szó, mert egész Amerikából mindössze 16 sportoló indulhatott a számukban.

A sport sok mindenre megtanít

Az egyetem után még egy évet maradt az USA-ban dolgozni, majd 2016-ban tért haza Debrecenbe. Úgy véli, a kint töltött évek a sport szempontjából nem tettek hozzá sokat, más perspektívából viszont igen. Tibi 2020 óta él Budapesten, jelenleg villamosmérnökként dolgozik, ugyanakkor azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy idővel edzősködni kezdjen.

– A sport sok mindenre megtanít, felkészít az életre, mikor anno ezeket mondták, még nem értettem, de mára rájöttem, mennyire igaz, azt tapasztalom, egészen más a stressztűrő képességem, a munkabírásom, és még sorolhatnám, mint azoknak, akik nem mozognak rendszeresen, akár versenyszerűen, akár csak hobbiból. Már csak emiatt is örülök, hogy belevágtam, de egyéb pozitív hozadékai is akadtak még a sportnak – vélekedett.

Kiderült, racionális oka volt, hogy épp a 400 gát lett az ő száma, nevesül, hogy abban a fehér embereknek is van esélyük kimagasló teljesítményt nyújtani. Pályafutása során három edzője volt, mindegyikkel megtalálta a közös hangot, és mind a háromnak megvoltak az erényei, ami miatt jó trénernek lehet őket nevezni. A sérüléseket illetően szerencsésen alakult az életútja, egy szezont sem kellett kihagynia, amit azért sokan nem mondhatnak el magukról.

Idén nyáron Budapest adott otthont az atlétikai világbajnokságnak, melyet rengetegen tekintettek meg a helyszínen. Közéjük tartozott Koroknai Tibor is, aki nagyon élvezte a vb-t, fantasztikus élményt nyújtott számára a viadal. – Négy órát úgy ültem a lelátón, hogy folyamatosan le volt kötve a figyelmem, csodás volt, örültem, hogy ilyen sokakat érdekel az atlétika, és hogy ennyire színvonalas viadalt rendezett Magyarország, ez a sportágnak is jót tesz – fogalmazott a klasszis.