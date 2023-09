Egy bajnoki összecsapással folytatódott a DVSC Schaeffler női kézilabdacsapatának sűrű programja. A debreceni lányok a rajt óta 20 napon belül már a hatodik mérkőzésüket játszották, ezúttal a Dunaújváros látogatott a Hódos Imre Sportcsarnokba szerdán délután 17 órától. A Loki az Alba Fehérvár, a Vasas és a NEKA elleni mérkőzéseit egyaránt megnyerte, így hibátlan mérleggel várhatta ellenfelét, a cél pedig egyértelműen a remek sorozat folytatása volt.

Jól kezdtek a hazaiak

A DKKA sem kezdte rosszul a 2023-2024-es idényt, eddigi három találkozóján az Alba Fehérvárt és a Vasast legyőzte, a Ferencvárostól pedig kikapott. Ettől függetlenül az első percekben jelezte a DVSC, hogy melyik gárda a favoritja a találkozónak: Petrus Mirtill remek lövését követően Hámori Konszuéla is betalált, gyorsan előnybe kerültek a hazaiak. A Duna-partiak azonban természetesen nem hagyták magukat és faragtak a hátrányukból.

Bő tíz perc elteltével a DVSC beállt egy jellemzően 1-2 gólos előnyre, amelyet stabilan tartott is ellenfelével szemben.

Az első félidő végéhez közeledve Jovovics Jovana és Töpfner Alexandra góljaival már 10–6-ra vezetett a Loki, ekkor Rapatyi Tamás a DKKA vezetőedzője ki is kérte első idejét.

A szünet előtt beerősítettek a hazaiak, Csernyánszki Liliána és Töpfner Alexandra találataival végül 16–7-es vezetéssel vonulhattak szünetre Szilágyi Zoltán tanítványai.

Loki-góllal folytatódott a találkozó a fordulást követően, tehát már tízzel mentek Vámos Petráék. A debreceni védekezés remekül működött, teljesen tanácstalan volt az újvárosi együttes. Nem is telt el sok idő, rögtön kikérte második idejét is a vendégek mestere.

A találkozó szépen csordogált, a hazaiaknál becsúszott néhány hiba, úgyhogy az amúgy szokatlanul nyugodt Szilágyi Zoltán is magához hívta övéit. A tanácsok talán nem is kifejezetten ennek a meccsnek szóltak, hanem a szakember már előre gondolt a hétvégi, Bietigheim elleni BL-mérkőzésre.

Ismerős arcok

A Hódos közönsége lelkesen buzdította övéit, és a dunaújvárosiak közt is sok ismerőst köszönthetett. Többek között Borgyos Panna és Oguntoye Viktória is a Loki játékosa volt korábban, a stábban pedig ott volt Bulath Anita, aki a legutóbbi Bajnokok Ligája szereplés alkalmával is az együttes tagja volt.

A DVSC Schaeffler végső dudaszóhoz közeledve talán kicsit visszavett a tempóból, de végig kezében tartotta a találkozót, de egyetlen percig sem volt kérdéses a győzelme.

A második játékrészben szinte végig több mint 10 góllal vezetve, végük 31–19-es, abszolút magabiztos sikert aratott a Loki, amely négyből négy bajnokiját megnyerve továbbra is hibátlan a bajnokságban.