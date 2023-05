Több mint tizenötezer ember, és remek hangulat várta a bajnoki címet már korábban bebiztosító Ferencvárosi TC-t és a bronzéremre pályázó DVSC-t az OTP Bank Liga utolsó előtti, 32. fordulójában a Groupama Arénában. Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző először szavazott bizalmat a Fradi 18 éves játékosának, Lisztes Krisztiánnak kezdőként a szezonban. A Lokiba pedig visszatért eltiltása után a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs.

A két nagy rivális összecsapása mindig nagy érdeklődésre tart számot, ez most sem volt másképp, a nagyszámú nézősereg egy jó kis derbiben reménykedett szombaton kora este. A találkozó előtt Szrdjan Blagojevics, a cívisvárosiak mestere elmondta, a hazaiak az esélyesek, ám nekik is megvannak a céljaik, és a tervük is arra, miként kerekedjenek felül.

Az első negyedórában jobbára a mezőnyben folyt a játék, igazán egyik fél sem tudott dominálni, itt is, ott is akadtak kisebb lehetőségek, ám rendre idő előtt elhaltak a próbálkozások. A 16. percben majdnem megbosszulta magát Megyeri könnyelmű kirúgása: Zachariassen csapott le a labdára, és rögtön passzolt is tovább Mmaee-nak, aki jó tíz méterről a kapu jobb oldalát vette célba, a Loki hálóőre azonban vetődve hárított, ezzel kijavítva hibját. Nem sokkal rá, a másik oldalon Szécsi készített le Dzsudzsáknak, aki kapásból rátűzte jó húszról, Dibusz csak kiöklözni tudta.

Lüktetett a meccs, a játékosok mellett a szurkolók is kitettek magukért. A 27. minutumban lehetséges büntetőt vizsgáltak: Lisztes esett el Kusnyír és Manrique szorításában a debreceniek 16-osán belül, de nem történt szabálytalanság, mehetett tovább a játék. Pontosabban mehetett volna tovább, de közben Megyeri is a földre feküdt, a piros-fehérek orvosi stábja rohant a pályára, de hiábavaló volt az ápolás, hordágyon kellett levinni, a vendég és hazai drukkerek is megtapsolták. A hírek szerint a bal lába fájt, ezért nem tudta folytatni. Érkezett a helyére Milosevics. A játékmegszakítást követően Kusnyír ívelt középre, beadását Kiziridisz fejelte mellé 7 méterről.

A 42. percben sokan talpra pattantak a Groupama Arénában, Pászka cselezgetett a cívisvárosi tizenhatos jobb oldalán, majd éles szögből, ballal a jobb felsőbe kanyarította a labdát, 1 –0.

Vérszemet kapott a Fradi: előbb Zachariassen hagyott ki egy ordító ziccert, majd Lisztes is megtette azt a szívességet a DVSC-nek, hogy nem találta el a kaput. Alaposan megzavarta a hajdú-bihari fejeket a bekapott gól, Marquinhos is megzörgette Milosevics kapuját, ám les miatt nem adták meg a találatot. Jókor jött a szünet.

Babunszki-dupla

Blagojevics is érzete, valamit változtatnia kell, így kettőt is cserélt, Kiziridiszt Varga Kevin, míg Loncsart Romancsuk váltotta. Az 52.percben jártunk, mikor Babunszki lőtte rá közelről, a bevetődő Knoesterről azonban lepattant a labda. Nyomott az FTC, többen is növelhették volna a fővárosi előnyt, ám a Loki védői állták a sarat. Közben Szécsi „ideje lejárt”, Bódi kapott lehetőséget a folytatásban.

Nagyot fordult a világ Budapesten: a 63. minutumban Babunszki két ember között tört be a tizenhatoson belülre, majd kicselezve Botkát, 11-ről a jobb alsóba passzolt, 1–1. Rövidesen újra elcsendesült a Fradi-tábor, Varga Kevin adott középre, Dibusz Pászkára ütötte a játékszert, akiről Babunszki elé pattant, a csatár nem tétlenkedett, 2–1!

Ám itt még közel sem volt vége; noha fájó pillanat volt, mikor Dzsudzsákot hordágyon vitték le, a csuklója sérülhetett meg, azonban mikor büntetőhöz jutott a DVSC, az gyógyírt jelentett a csk elvesztésére. A VAR-vizsgálat szerint Gojak felrúgta Manriquét a ferencvárosi tizenhatoson belül, a játékvezető, Erdős József is visszanézte a történéseket, majd a 11-es pontra mutatott.

Bódi állt a labda mögé, és higgadtan, ám annál nagyobb erővel kipókhálózta a jobb alsót, 3–1.

A fradistákból elfogyott a hit, a Loki pedig nem állt vissza védekezni, miért is tette volna, bátran ment tovább előre a piros mezes hajdúsági alakulat. Ezt a sikert sokáig emlegetni fogják, az, hogy 3–1-re legyőzte a DVSC idegenben a Ferencvárost, önmagában is fantasztikus, de mivel így a cívisvárosiak feljöttek a dobogó harmadik fokára (51 pont), csak még édesebbé teszi az amúgy is csodálatos sikert.

KSZD