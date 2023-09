Azt már rég tudjuk, hogy a vármegyei fociban bármi, sőt még annak az ellenkezője is megtörténhet. A hétvégén azonban még ebben a közegben is kirívó eredmény született a hajdú-bihari másodosztály déli csoportjában, a Nádudvar ugyanis 18–0-ra verte a meglehetősen tartalékosan felálló Komádit. Ráadásul ebből a másfél tucat találatból nyolcat az a Székely Zoltán szerzett, akinek eddig még nem sikerült gólt szereznie az idei kiírásban, ezzel viszont rögtön a bajnokság góllövőlistájának az élére ugrott.

Még soha nem lőtt ennyit

– Őszintén sajnálom a Komádi csapatát, hogy így alakul a szezonjuk, és minden tiszteletet megérdemelnek, mert nem tudtak rendes kerettel elutazni, de tisztességesen végigjátszották a találkozót.

Nagyon hiányzott tőlük Miczura-Varga Tibor barátom, aki épp egy betegségből épül fel és innen is szeretnék neki jobbulást kívánni. Azonban nagyon örülök, hogy nyolc gólt tudtam szerezni, még soha nem fordult velem ilyen elő, ifjúsági szinten is csak ötig jutottam korábban

– emlékezett vissza. Hozzátette, annak ellenére, hogy tudtak ellenfelük nehézségeiről a meccs előtt megbeszélték, hogy mindent beleadnak majd.

Székely Zoltán öröme | Forrás: Székely Zoltán-archív

Székely Zoltán elmondta, hogy az összecsapáson többször is jó időben volt jó helyen. – Szerencsére sokszor odaértem a kipattanókra, szereztem egy félollós gólt és egy szögletvariációt követően is betaláltam. Igazából a többieknek köszönhetem nagyrészt, hogy ilyen jól sikerült ez a mérkőzés – mondta. Megemlítette, a bajnoki után természetesen megünnepelték a győzelmet, ráadásul csapattársukat, Nagy Gábort is köszöntötték születésnapja alkalmából.

A játékos elárulta, külön boldogság, hogy a nagyszülei és a menyasszonya is ott volt a meccsen, mert az utóbbi időben ők csak ritkán tudtak jelen lenni.

Volt egy fehér szalag a kezemre kötve, a párom nevének a kezdőbetűit írtam rá, amit minden találatnál megpusziltam. Aztán pedig úgy ünnepeltem a góljaimat, mint Jude Bellingham, tárt karokkal

– árulta el.

Csapattársáért szorít

A nádudvari focista ezzel hirtelen a vármegyei másodosztály déli csoportjának legeredményesebb játékosa lett, holtversenyben az egyébként Komádinak négy gólt lövő csapattársával. – Horváth Armandnak és nekem is nyolc gólunk van jelenleg.

Ha továbbra is így muzsikál az együttes és nyerjük majd a meccseket, akkor szeretném, ha Armand lenne a gólkirály. Már kétszer egymást követően az utánpótlásban sikerült neki ez a bravúr, remélem, hogy a felnőttek között is összejön. Egy nagyon tehetséges, szorgalmas, tisztelettudó játékos, úgyhogy szurkolok neki.

A Komádi ellen nekem jött ki jól a lépés, de annak is örültem volna, ha ő szerez 8 gólt – tette hozzá.

A Nádudvar a hétvégén Püspökladányba látogat, Székely Zoltán szerint a Komádi elleni győzelem akkor ér majd igazán sokat, ha az előttük álló találkozót is meg tudják nyerni. – A Püspökladány egy remek csapat, jó ismerőseink. Ha meglesz részünkről a kellő harciasság és győzni akarás, akkor bármi benne lehet a meccsben – mondta. Majd úgy fogalmazott, ennek a 18–0-s győzelemnek akkor van igazán értéke, ha Ladányban is győzni tudnak majd.