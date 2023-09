Vármegyei II.osztály Észak 5.forduló

Hajdúhadházi FK-Józsa SE 1-5(1-2)

70 néző Vezette:Zámbó T.(Piskóczi Zs.,Petrika R.) „”

Hajdúhadház: Selyem D.-Balogh I.,Lakatos L.,Horváth A.,Nagy M.(Tokai K.),Lakatos Sz.,Kecskés J.,Rostás M.,Balogh P.,Papp G.(Molnár D.),Nagy István Zsombor Játékosedző: Nagy István Zsombor

Józsa: Illés M.-Papp R.,Balogh T.,Trunger L.,Sándor K.(Gubacsi-Wéber Á.),Nagy J.,Dezső M.(Szilágyi Sz.),Horváth R.(Iványi Á.),Sperka L.,Horváth Cs.(Bardi Á.),Fekete L.(Szabó M.) Vezetőedző: Szabó László

Gól: Horváth A. Ill. Nagy J.(2),Sperka L.,Horváth R.,Sándor K.

Jók: senki ill. mindenki

Ifi:2-4

Nagy István Zsombor: Sajnos kétarcú csapat vagyunk. Nem tudunk koncentrálni minden mérkőzésen, ha nem úgy alakul a mérkőzés, már másban keressük a hibát!Megérdemelten nyert a Józsa, viszont mi is rengeteg ziccert hagytunk ki, ezért az eredmény túlzó!

Szabó László: A mérkőzés első felében egy kemény, erőszakos és határozott Hadházzal találtuk magunkat szembe. A második félidőben az erőnléti különbség szerencsére kijött és így nyerni tudtunk.

Nyírmártonfalva SE-Bocskai SE 1-5(1-3)

80 néző Vezette:Vasziliu T.(Szilágyi Z.,Gyöngy T.)

Nyírmártonfalva: Kelemen K.-Ladó S.,Konyári S.(Fekete K.),Kiss G.(Szemán N.),Tóth T.,Debreceni R.(Gellén A.),Szemán B.,Vértesi N.,Szemán Be.,Mandics I.(Szemán T.),Kiss I. Játékosedző:Konyári Sándor

Bocskai: Bányai Cs.-Medve M.(Vincze V.),Nagy L(Szarvas L.).,Kolompár K.,Nagy L.,Kolompár R.,Kolompár K.(Károlyi A.),Nagy O.(Lukács Sz.),Szabó K.(Pólyik D.),Kiss T.(Sándor B.),Kolompár J. Vezetőedző: Oláh Sándor

Gól: Konyári S. Ill. Kolompár K.(4),Károlyi A.

Jók:

Ifi:2-2

Konyári Sándor: Az elmúlt időszak sikereivel jól lakva letértünk a győzelem útjáról majd eltévedtünk egy alagútban aminek még nem látni a fényt a végén. Szétestünk fejben, de nem adjuk fel.

Oláh Sándor:

Hajdúdorog SE-Polgár VSE 5-0(2-0)

80 néző Vezette:Vadon T.(Papp N.,Kovács R.)

Hajdúdorog: Kompár G.-Oláh L.(Kacsó E.),Dálnoki Zs.,Oláh T.(Bába B.),Anga A.,Balogh A.(Sándor J.),Tóth K.,Pogácsás J.,Sándor P.(Kacsó I.),Szilágyi B.(Kosdi B.),Urgyán B. Játékosedző:Dálnoki Zsolt

Polgár: Kovács Zs.-Domán P.(Pálinkás P.),Rédai N.,Molnár D.,Csorba T.,Vadász G.,Vaszilkó I.,Bakó Zs.,Bolgár D.,Murák K.,Harsányi M. Vezetőedző:Varga Gábor

Gól: Balogh A.(3),Sándor P.,Anga A. Jók:mindenki ill. senki

Ifi:

Dálnoki Zsolt: Ráléptünk a győztes útra végre valahára egy több sebből vérző Polgár ellen. Gratulálok a csapatomnak, irány fentebb a tabellán! A vendégnek további sok sikert kívánok!

Varga Gábor: Az a baj a mai játékkal, hogy nagyon meleg volt, de nemcsak nekünk, hanem a játékvezetőnek is. Azt gondolom, sok hibával vezette a mérkőzést.Ettől függetlenül nagyon gyengén játszottunk, főleg az első félidőben. A másodikban próbáltunk futballozni, próbáltunk játszani de ez ma ennyire futotta.

Téglás VSE-Görbeházi KSE 3-0(2-0)

80 néző Vezette:Tóth G.(Piskóczi L.,Győri L.)

Téglás: Csizmár K.-Dufla D.,Szabó G.(Névtelen S.),Tóth Cs.(Lovas R.),Horváth P.(Zsiros R.),Sigér S.(Bírta J.),Fejes I.,Dobi K.,Csapó A.,Hevesi F.(Karap S.),Juhász M.(Köblös L.) Vezetőedző:Nagy Imre

Görbeháza: Agócs R.-Kiss K.,Toronyai L.,Tóth A.(Csőke K.),Hajdú R.(Sebők A.),Szabó I.(Ronkovics T.),Fábián Sz.,Tóth P.,Félegyházi Z.,Pók D.(Siket Gy.),Lakatos T.(Barta Z.) Vezetőedző:Szolnoki Attila

Gól: Szabó G.,Hevesi F.,Lovas R.

Jók: Csapó A.,Dufla D.,Hevesi F.,Juhász M.,Dobi K. Ill

Ifi :7-0

Nagy Imre: A szervezetten és lelkesen védekező vendégeket nehezen törtük fel, végül csak sikerült gólokat lőnünk és azt gondolom teljesen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. További sok sikert kívánok a szimpatikus vendég csapatnak.

Szolnoki Attila: Ez tipikusan az a mérkőzés volt, ahol az első gólt szerző csapat nyeri meg a mérkőzést.Sajnos döntő szituációkban az elején a játékvezetők megfosztottak minket a gól szerzéstől, aztán onnantól kezdve meddővé vált a játékunk így gyakorlatilag a hazaiak magabiztos győzelmet arattak.

Nyírábrány-Tiszacsege 2-3(0-2)

70 néző Vezette:Darányi A.(Vékony T.,Boros M.)

Nyírábrány: Buknicz G.-Török P.,Kiss R.,Pintye P.(Madar T.),Furó Zs.,Gerghel E.(Mezei L.),Küzmös E.(Nagy A.),Klein I.,Küzmös A.(Debreceni J.),Kremniczki F.,Küzmös Gy.(Sándor L.) Játékosedző:Küzmös György

Tiszacsege: Csőke F.-Gréz K.,Tóth Sz.,Jecs J.,Nagy L.,Csernik J.,Deli G.,Simon Z.,Balázs Z.,Csurgó Á.(Répási Gy.),Simon N. Vezetőedző:Simon Zoltán

Gól: Kremniczki F.(2) ill. Deli G.(2),Répási Gy.

Jók: senki ill.mindenki

Ifi:2-0

Küzmös György:

Simon Zoltán: A mai mérkőzést úgy nyertük meg, ahogy kell! Agresszívak, motiváltak voltunk. Gratulálok a csapatnak a teljesítményéhez.

Észak

1. Bocskai SE 5 4 1 0 21-6 13 2. Józsa SE 5 3 1 1 16-11 10 3. Tiszacsege 5 3 1 1 10-7 10 4. Téglás VSE 5 3 0 2 18-14 9 5. Görbeházi KSE 5 3 0 1 10-8 9 6. Hajdúhadházi FK 5 2 0 3 9-17 6 7. Nyírábrány 5 1 2 2 13-12 5 8. Nyírmártonfalva SE 5 1 1 3 11-16 4 9. Hajdúdorog SE 5 0 1 4 8-14 4 10. Polgár VSE 5 0 1 4 7-18 1

Vármegyei II.osztály 5.forduló

Dél

Földes KSE-Báránd KSE 3-6(3-3)

70 néző Vezette:Gálfi F.(Czibere B.,Szabó M.)

Földes: Horváth Zs.-Kiss T.(Rusznyák Zs.),Ákos Zs.(Ocskó G.),Faragó Gy.(Rostás D.),Bodnár M.,Mező R.(Boér L.),Kovács M.,Molnár B.,Nedeczky Á.(Károlyi N.),Pocsai G.,Mester N.(Vincze N.) Vezetőedző:Mező Bence

Báránd: Tóth S.-Killy Z.,Szabó B.(Papp K.),Orbán L.(Madarász S.),Csóka G.(Tarpai Gy.),Horváth I.(Pánti Z.),Orsó A.(Mogyorósi J.),Varga M.,Taricska G.,Filep G.,Orsó D. Vezetőedző:Fülöp András

Gól: Molnár B.(2),Kovács M. Ill. Csóka G.(2),Orsó A.(2),Szabó B.,Madarász S.,

Jók: Molnár B. Ill. Mindenki

Ifi: 2-3

Bodó Lajos: A lelkesebben és jobban akaró csapat győzőtt. Gratulálunk a Bárándnak!

Fülöp András: Van egy örök mondás, jobb győzni, mint kikapni. Megmutattuk, hogy tudunk küzdeni és győzni. További sok sikert a Földesnek!

DLSE-Ebesi SBKE 4-2(1-0)

70 néző Vezette:Kovács Á.(Abai S.,Vilmányi S.)

DLSE: Somogyi B.-Berán B.,Magyar B.(Juhász Cs.),Borsos Z.,Csizmadia Cs.(Rácz S.),Papp R.(Juhász L.),Makula Cs.,Vadász I.(Szűcs G.),Fekete B.(Budai B.),Husi Gy.,Bakó L.(Janó G.) Vezetőedző:Benedek Barna

Ebes: Kálmán N.-Bojtor P.,Leiter B.(Bartha G.),Horváth Sz.,Katona I.,Almási A.(Kiss N.),Kovács B.,Árva D.(Máté I.),Árva Cs.(Parti D.),Pál D.(Szabó M.),Szabó I. Játékosedző:Leiter Bálint

Gól: Fekete B.,Csizmadia Cs.,Vadász I.,Juhász Cs. Ill. Kovács B.(2)

Jók: mindenki ill. Szabó I.,Kovács B.

Ifi: 2-2

Benedek Barna: A hazai csapat nagy mezőnyfölénye alatt zajlott a mérkőzés, azonban egy egyéni hibából sikerült szorossá tenni a mérkőzést. A végén nagyobb arányú győzelem is születhett volna, gratulálunk az Ebes csapatának!

Leiter Bálint: Nem érdemtelen a hazaiak győzelme, ugyanis mindent megtettünk, hogy itthon tudjanak ünnepelni.Gratulálok az ifinek a pontszerzéshez-

Nádudvari SE-SRE Komádi 18-0(10-0)

100 néző Vezetőedző:Takács I.(Nedeczky Zs.,Papp J.)

Nádudvar: Nagy P.-Csecsődi D.,Székely Z.,Mónus R.(Nagy G.),Horváth A.,Ludman S.(Szatmári S.),Bodnár N.,Kovács L.,Petrusz P.(Kiss T.),Tóth S.,Kovács I. Vezetőedző:Gere Csaba

Komádi: Farkas L.-Varga L.,Acs L.,Tóth B.,Szalai F.,Seprenyi K.,Zsigmond R.,Erdei S.,Kóti S.,Puskás Cs.,Pal K. Játékosedző:Puskás Sándor

Gól: Székely Z.(8),Horváth A.(4),Csecsődi D.(2),Mónus R.(2),Ludman S.,Kovács L. Jók:mindenki mezőny legjobba Székely Z.

Ifi:0-3

Gere Csaba: Már a mérkőzés elején nyilvánvalóvá vált, hogy jelenleg a két csapat nincs egy súlycsoportban. Számolatlanul tudtuk a helyzeteinket kialakítani, aminek nagy részét be is lőttük. Minden elismerésem Komádi csapatáé, hogy ilyen eredmény ellenére is sportszerűen végigjátszották a mérkőzést. További sok sikert és kitartást kívánok nekik.

Puskás Sándor: Mindenben jobb volt ma az ellenfél, nekünk pedig ez egy szomorú esemény, hogy kikaptunk.

NSC Nagyhegyes-Püspökladányi LE 0-3(0-1)

70 néző Vezette:Nagy L.(Puskás Z.,Nagy R.)

Nagyhegyes: Marton A.-Szabó Z.,Oláh G.,Oláh S.,Szabó B.,Kállai D.(Bajusz R.),Veres N.,Karika M.,Erdélyi Zs.(Ispán J.),Nagy K. Vágner F. Vezetőedző:Plókai Mihály

Püspökladány: Eszenyi V.-Tőke T(Ugrai A.).,Simon N.,Berde M.(Makula A.),Danka L.(Szabó G.),Nagy B.,Németh M.,Dajka L.(Mester M.),Nagy V.(Szabó B.),Pap L.,Hári B.(Juhász K.)Vezetőedző:Szabó Máté

Gól: Nagy B.,Nagy V.,Simon N.

Jók:senki ill. mindenki

Ifi:2-5

Plókai Mihály: Kritikán aluli játékvezetés. A kiállítás eldöntötte a mérkőzést.Azt nem tagadom, hogy a játékosom nem érdemelte meg a kiállítást, de az ellenfél játékosa ugyanazért csak sárgát kapott.Véleményem szerint a játékvezető mélyen belenyúlt a meccsbe, de ez nem azt jelenti, hogy a csapatomnak ettől össze kell esni.Egy jó csapat ellen szenvedtünk vereséget, további sok sikert kívánok nekik!

Szabó Máté: Az ellenfelünk harcosan és motiváltan kezdte a mérkőzést, de a kiállítás után teljesen átvettük az irányítást és ha koncentráltabbak vagyunk nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Ettől függetlenül nem vagyok elégedetlen, hiszen kapott gól nélkül sikerült lehozni a mai mérkőzést! Értékes ez a győzelem, ugyanis a nagyhegyesi ékszerdobozban kevesen fognak pontot szerezni.

Kabai Meteorit SE-Konyár DSE 1-0(0-0)

80 néző Vezette:Faragó Ferenc(Kriston T.,Dr.Szigeti K.)

Kaba: Baranyi S.-Furkó L.,Balogh Á.,Kígyós K.(Kökény R.),Kovács M.,Nagy A.(Szabó J.),Molnár T.,Fehér A.(Czidor R.),Tóth P.,Somogyi I.,Tóth I. Vezetőedző:Tóth Péter

Konyár: Nógrádi I.-Czibere D.(Lakatos G.),Csuka Zs.,Lakatos R.,Varga Sz.,Tóth L.,Nyeste D.,Tamási G.,Tamási S.(Kovács T.),Czibere B.(Nagy L,),Farkas T. Vezetőedző:Czibere Tibor

Gól: Tóth P.

Jók: Molnár T., Tóth P.

Ifi:10-0

Tóth Péter: Gyenge teljesítménnyel nagy nehezen megszereztük a három pontot.

Czibere Tibor: A mai mérkőzésen a hazai csapat végig mezőnyfölényben játszott, bár ez helyzetekben nem mutatkozott meg.Nekünk több száz százalékos helyzetünk volt, hogy gólt szerezzünk, még tizenegyesből sem, így a hazai csapat itthon tartotta a három pontot.Gratulálunk nekik!

Dél