Kellemes időjárás, vadonatúj nyomvonalú pálya, sok nevező, több ezer érdeklődő, azaz minden adott volt ahhoz, hogy a pilóták és a nézők is jól szórakozzanak a Kárai Exclusive Kupasorozat negyedik állomásán, az Auchan Szlalom elnevezésű raliversenyen. A debreceni hipermarket parkolójában vasárnap megrendezett viadal – ugyanúgy, ahogy a korábbi három szlalomrali – nagy közönségsikert aratott, s feltűnő volt, hogy több szurkoló előre felkészült, a rutinosabbak pokrócokkal, összecsukható székekkel telepedtek le a pálya köré.

Közönségkedvencek

A megmérettetésen összesen 66 indulót nézhetett meg a nagyérdemű, s arról a pilóták döntöttek, hányszor vágnak neki a távnak. A szervezők két opciót vázoltak fel a nevezőknek: három futamot (összesen 6 kört), vagy négy futamot (4 kört) teljesíthetnek a versenynap alatt. Erről a pilóták a versenyzői eligazítás során szavaztak, s végül azt választották, hogy több időt töltenek az aszfalton, így háromszor két kört autózhattak a minden eddiginél hosszabb, nagyjából 1,2 kilométer nyomvonalú pályán. A drukkerek emlékezhetnek rá, hogy a tavaszi megmérettetésen volt borulás is (egy Ladát tettek tetőre), de most nem akadt ilyen jellegű probléma. Ugyan volt egy-két padkázás és műszaki mentés a hét végén, illetve gumifüstöltetés közben egy kisebb tűz is kialakult, amit nagyon gyorsan eloltott a hivatalos személyzet, de szerencsére a versenyzésé maradt a főszerep.

A driftelő autók mellett a háromkerekű „safety car”, valamint a trabantosok rabolták el a publikum szívét. A „szlalomkirály” egyértelműen Potonyecz Ákos lett, aki Volkswagenjével három kategóriában is diadalmaskodott.

A versenyzőkön kívül egy sztárvendég is megmutatta, hogyan kell látványosan autózni a kijelölt pályán: az esemény egyik főszervezője, Szikszai Béci egy BMW E36 M3-mal ejtette ámulatba a közönséget. A publikumból nagyon sokan tettek tanúbizonyságot jótékony énjükről: a Kuti János, Horváth „3teli” István és Treitl Tamás sofőrködésével zajló nézőautóztatás, valamint adományozás során 302 ezer forint gyűlt össze az éberkómában fekvő korábbi ralis, Szilágyi Ricsi gyógyítására.

Más helyszínen és időpontban

Fontos információ a ralisoknak, valamint a technikai sportok szerelmeseinek, hogy kényszerű okokból megváltozott a Kárai Exclusive Kupasorozat utolsó fordulójának a helyszíne és az időpontja. A szervezők rajtuk kívülálló okok miatt módosították a versenynaptárt, így a záró viadalt október 8-án, vasárnap a Dakar Ringen rendezik. Mivel már három hét sincs hátra a versenyig, így a nevezés már a napokban megkezdődik!