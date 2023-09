A Debreceni VSC labdarúgócsapata szombat este 19 óra 30 perckor az Újpestet fogadja a Nagyerdei Stadionban az OTP Bank Liga 8. fordulójában. A Loki kisebb hullámvölgybe került, hiszen az utóbbi két bajnokin vereséget szenvedett, előbb szombaton a DVTK otthonában, majd szerdán Pakson. A piros-fehérek így 12 ponttal az ötödik helyen álltak a forduló kezdete előtt, míg a fővárosi ellenfél egy egységgel lemaradva a hetediken. Bízunk benne, hogy minél többen szurkolnak majd a helyszínen a Lokinak, de aki az M4 Sportos közvetítést választja, az egy – a mindkét fél számára – ismerős arccal találkozhat, hiszen Szakály Péter lesz az egyik szakértő, aki pont az említett diósgyőri összecsapáson debütált új szerepkörében.

A család az első

A DVSC egykori csapatkapitánya ennek apropóján beszélt portálunknak többek között új feladatáról, a debreceni emlékeiről és a Loki–Újpest derbiről. Az is szóba került, hogy mi történt vele az utóbbi bő egy évben, amióta elhagyta a lila együttest.

Még hivatalosan nem, de tulajdonképpen azt mondhatom, hogy befejeztem a pályafutásomat. Nem akadt olyan lehetőség, amibe mindenképpen érdemes lett volna belevágni.

– Másodosztályú klubok kerestek, de az volt a kikötésünk a családdal, hogy ne kelljen messzire menni, és 150 kilométernél közelebbről nem érkezett olyan ajánlat, ami számításba jöhetett volna – árulta el a családjával a budapesti agglomerációban letelepedett labdarúgó.

A Szakinak is becézett játékos úgy érezte, hogy szép pályafutás áll a háta mögött, ezért nem szeretett volna mindenáron elszerződni valahova. – Nem mondom, hogy helyi bajnokságokban, alacsonyabb osztályban nem fogok még futballozni, de már nem feltétlenül ez a prioritás. Már berendezkedtünk, itt az óvoda, illetve ide köt minket a vállalkozásunk is, úgyhogy nem akartunk mozdulni a foci kedvéért – tette hozzá.

Ismerősök között

Elmondta, hogy az Újpest kommunikációs igazgatója, Pécsi Márk korábban már pedzegette neki a televíziós szakértői lehetőséget, és mostanra vált konkréttá a lehetőség.

Nagyon örültem ennek a felkérésnek, hiszen egy kis pihenőt követően továbbra is szeretnék a futball közelében maradni, és azt mondhatom, hogy sok tapasztalattal felvértezve ez az első lépcsőfok.

– Remekül éreztem magamat mind a két eddigi alkalommal, egyébként korábban voltam már meghívott vendég a stúdióban. Befogadó, fiatalos társaság gyűlt össze, Simek Pétert és Horváth Zsoltot jól ismerem, Bozsik Pétert sem kell természetesen bemutatni – fogalmazott Szakály Péter, aki a DVSC Paks elleni találkozóját Dragóner Attilával elemezte az M4 Sporton.

Szakály Péter | Forrás: M4 Sport

A Debrecenben 8 évet töltő játékos bízik benne, hogy miután a Loki megjárta mélységeket a távozását követően, most már felfelé ível a pályája.

Természetesen igyekszek pártatlan maradni, de nem tudom teljesen érzelmek nélkül nézni a DVSC meccseit. Még mindig vannak ott többen olyanok, akikkel együtt futballoztam és szép sikereket értem el. Az 2022-2023-as idénybeli harmadik hely után nagyon szurkolok nekik.

– Az előző két találkozó nem úgy sikerült, ahogy szerették volna a szurkolók, de van egy stabil alap, amire lehet építeni. Amennyiben ezt konzekvensen végig tudják vinni a bajnokság során, akkor akár ismét felállhatnak a dobogó valamelyik fokára – vélekedett.

Volt csapatai egymás ellen

Ahogy már fentebb írtuk, a piros-fehérek azt az Újpestet fogadják szombat este, amelyik Szakály Péter eddigi utolsó csapata volt. A cívisvárosban négy bajnoki cím, három kupagyőzelem, Bajnokok Ligája- és Európa-liga-főtábla is köthető a nevéhez, de az UTE tagjaként is felemelhette egyszer a Magyar Kupát. Adta magát a kérdés, hogy milyen érzelmekkel nézi majd a meccset.

Nem szeretném, hogy úgy tűnjön, mintha én mindig csak a Loki meccseire érkeznék a stúdióba és teljesen elfogult vagyok. Persze a Debrecenben eltöltött 8 év nem tűnik el nyomtalanul, és különösen kedves számomra a csapat, illetve tisztában vagyok az ottani viszonyokkal is.

A sors hozta így, hogy az első három alkalommal DVSC-meccsre invitáltak meg a stúdióba. Azonban Újpesten is szép éveim voltak, ott is barátokra tettem szert, úgyhogy diplomatikusan azt mondanám, hogy egy jó mérkőzésnek szurkolok. Legyen egy gólgazdag, szórakoztató találkozó sok helyzettel, amiről sokat lehet majd beszélni – osztotta meg kívánságát. Hozzátette, az újpestiek is egy remekül összerakott együttes benyomását keltik, ezért őket is a tabella első felébe várja majd.

A 19 óra 30 perckor kezdődő összecsapásra érdemes lesz már hamarabb megérkeznie a Loki szurkolóinak, hiszen a klub családi délutánra várja az érdeklődőket 16 órai kezdettel. Fontos információ továbbá, hogy a várhatóan nagyszámú vendégtábor érkezése miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a Nagyerdei Stadion környékén.