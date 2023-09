Az összecsapás természetesen fantasztikus hangulatban kezdődött, már csak azért is, mert a két szurkolótábor barátsága messze földön híres, közös főzéssel és koreográfiával is készültek a keleti derbire. A jó kapcsolat jeleként pedig Szergej Kuznyecov és Szrdjan Blagojevics is egy-egy erre az alkalomra készült pólót viseltek, amelyen mind a két klub címere ott volt.