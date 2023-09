A Haon podcaststúdiójában ezúttal Ferenczi János volt a vendég. A Loki futballistája több mint 10 éve a csapatban rúgja a bőrt, azonban most egy kicsit a másik oldaláról is megismerhetjük a labdarúgót. Mesélt a válogatottban eltöltött időről, kitértünk a pályafutása kezdeti időszakára, véleményt formált arról, szerinte miért olyan népszerű a foci, majd egy kicsit a magánéletébe is betekintést engedett. De először visszautaztunk az időben.