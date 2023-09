Nagyon örültem amikor eldőlt, hogy a DVSC-vel játszhatunk – jelentette ki az egriek 37 esztendős védője. – A hajdúsági klubnál nevelkedtem, nagyon szép emlékeim vannak az egyesületről, a városról és a jelenlegi keretben is találhatók még olyan játékosok, akikkel együtt nőttem fel. Ráadásul a két fiam is lelkes Loki-szurkoló, akik már előre bocsátották, hogy Egerben is Dzsudzsák Balázséknak szurkolnak majd.