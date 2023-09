Véget ért a válogatott mérkőzések sora, ismét a klubfutball kerül fókuszba az egész világon, így Magyarországon is. A DVSC-re komoly kihívás vár a következő hetekben, három idegenbeli találkozót játszik zsinórban (Eger, Diósgyőr, Paks), majd az Újpestet fogadja. Erről az időszakról Szrdjan Blagojevics vezetőedző nyilatkozott a dvsc.hu-nak.

Az Eger elleni találkozóról sem televíziós, sem online streames közvetítés nem lesz, azonban a Haonon élő, szöveges tudósításban számolunk majd be az összecsapás fontosabb eseményeiről.

Szombaton a Loki bemutatkozik a Magyar Kupában is, 15 órától az NB III.-as Eger otthonában lép pályára. Milyen összecsapásra számít?

A kupasorozat mindig izgalmas, hisz ez remek lehetőség a papíron gyengébb gárdák számára, hogy akár a döntőig jussanak és párharcot nyerjenek egy „erősebb csapat” ellen. Az előző év tapasztalatai a Magyar Kupában is ezt igazolják. Az első bizonyíték erre a döntő, amit a ZTE a Budafok ellen játszott, a második, s talán legnagyobb pedig az, hogy a Ferencvárost kiejtette a kupából egy NB III.-as csapat. A kupamérkőzések nemcsak a technikai és taktikai kvalitását mérik fel egy csapatnak, hanem próbára teszik a mentális stabilitást és a komolyság szintjét is. Tiszteljük az ellenfelünket, valószínű, hogy nagyon motivált lesz, mi pedig tudjuk, hogy ez egy nagy teszt számunkra. Nem gondolom, hogy könnyű dolgunk lesz és egyik csapat javára sem írhatjuk be előre a győzelmet. Komoly hozzáállásra van szükségünk ahhoz, hogy a győzelmet arassunk.

A remek rajt után nehéz sorozat, három idegenbeli mérkőzés áll a Loki előtt.

Túl vagyunk az első fázison, ami eléggé fárasztó és megterhelő volt. Véget ért a nemzetközi kupaszereplésünk ebben a szezonban, a hazai bajnokság azonban még előttünk áll. Jó pozícióból indulunk, de azt érdemes megjegyezni, hogy eddig csak itthon játszottunk, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most mi vezetjük a tabellát. Másrészről elismerést érdemel mindaz, amit a szezon elején véghez vittünk. Tudjuk viszont, hogy mindig az előttünk álló szituáció a legfontosabb, és mindig a következő mérkőzéstől függünk mi is. Így tehát hétről hétre bizonyítanunk kell. Egy sor idegenbeli mérkőzés vár most ránk, méghozzá komoly ellenfelekkel szemben. Nagy kihívás ez számunkra, s egyben lehetőség is, hogy megerősítsük azt, amit eddig elértünk.

A DVSC-t nem kerülték el a sérülések, Meldin Dreskovics, Alexander Mojzis, illetve korábban Joao Oliveira és Vajda Botond is kidőlt a sorból. Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni?

Sajnos valóban van néhány sérült játékosunk, ami nehézséget jelent a tervezésben, mint ahogyan azoknak a játékosoknak a távozása is, akik jelentős segítséget nyújtottak számunkra az elmúlt időszakban. Az új játékosoknak a beilleszkedése pedig időbe telik, de ezen minden újonc átesett az elmúlt időszakban. Csak a kitartó és kemény munka, türelemmel és támogatással karöltve segíthet nekünk a céljaink elérésében. Szeretném hangsúlyozni a támogatás fontosságát, hisz mindannyian ugyanazért a célért küzdünk.

A magyar és szerb válogatott egy Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepel, Belgrádban 2-1-es magyar győzelem született. Magyarországon dolgozó szerb edzőként hogyan látja az esélyeket?

Gratulálok Magyarországnak a megérdemelt győzelemhez. Remélem, hogy a budapesti találkozón Szerbia is jobb benyomást tesz majd. Teljesült az, amit a meccs előtt mondtam. A szerb csapaton belül nagyobb az egyéni kvalitás, míg a magyar nemzeti együttes viszont szervezettebb, és pozitív légkör övezi a csapatot. Az utóbbi volt a döntő az első találkozón. Ugyanakkor, biztos vagyok benne, hogy mindkét csapat kijut az EB-re. Nekem, mint szerb nemzetiségű embernek, aki örömmel és büszkén dolgozik Magyarországon, ez nagy örömömre szolgálna.