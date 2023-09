Nincs megállás a DEAC-nál, hiszen NB III.-as forduló hiányában szombaton délután 15 órakor a MOL Magyar Kupában a Kozármislenyt fogadják a debreceniek. A fekete-fehérek a kupában eddig makulátlan teljesítményt nyújtottak, előbb a Monostorpályit győzték le idegenben 2–0-ra, majd a szintén harmadosztályú Hatvant múlták felül 4–0-ra. Eddig tehát kijelenthető, minden a tervek szerint halad Urbin Péter legénységénél, a két kapott gól nélküli párharc pedig csak erősíti ezt a tényt. Hétvégén azonban az idei szezon eddigi legnagyobb feladata előtt áll az egyetemi alakulat: az NB II.-es Kozármisleny látogat a cívisvárosba, akik kifejezetten jól kezdték a másodosztályt. A vendégek hét fordulóból négyszer is győztesen hagyták el a pályát, s mindössze kettő pont hátránnyal állnak a listavezető Győr mögött a harmadik pozícióban.

Kielemezték őket

Biztosan nem lesz tehát egyszerű feladata a DEAC-nak az eggyel magasabban jegyzett riválisával szemben. A csapat másodedzője, Spitzmüller István a Haonnak nyilatkozott várakozásairól. – Nem készültünk másképpen, mint ahogyan egyébként szoktunk. Ugyanaz a munka zajlott, mintha egy NB III.-as bajnokit játszanánk. Persze, mi is tudjuk, hogy ez más lesz, egy találkozón dől el minden. Kielemeztük a Kozármisleny futballját, videóztunk eleget, úgy érzem, felkészülten várjuk a meccset. A tavalyi évük után sikeresen felrázták a keretüket.

Szembetűnő, hogy sokszor 1–0-ra nyerik a találkozóikat, s ezek csak azoknak a csapatoknak szokott összejönni, akik önbizalmilag rendben vannak.

Aczél Zoltánból kiindulva, biztosan egy hullámhosszon vannak. Remek edzőnek tartom, biztosan nehéz dolgunk lesz, de igyekszünk a legjobbunkat nyújtani – mondta.

Nincs rajtuk teher

Noha minden edző hangsúlyozni szokta, a kupacsaták különlegesek. Fordított a helyzet, mint volt az első fordulóban a Monostorpályi ellen, hiszen a szombati összecsapáson a fekete-fehér alakulat lesz papíron a gyengébb együttes, ám ez nem azt jelenti, hogy ne lenne esélyük, sőt! A hazai pálya előnyét mindenképpen kihasználnák Bényei Balázsék. Spitzmüller István szerint remek erőfelmérő lesz a Kozármisleny abban az aspektusban, hol is tartanak most. – Urbin Péterrel is pont arról beszéltünk, hogy tipikusan olyan találkozó vár ránk, amikor el tudjuk helyezni magunkat a futballtérképen.

Ellenfelünk átigazolási politikája hasonló a miénkhez, nem nagy pénzért, korábbi sztárokat igazolnak, sokkal inkább tehetséges játékosokat.

Említhetném például Major Sámuelt vagy Rácz Balázst, őket senkinek sem kell bemutatni. Utóbbi esetében nagyon szerettem volna, ha a DEAC-ba igazol, de ez nem jött össze – fogalmazott a korábbi középpályás, majd kiemelte: inkább a Kozármislenynek van veszítenivalója a párharcban. A DEAC igyekszik majd saját futballjára koncentrálni, s minden helyzetet kíméletlenül kihasználni.