Korántsem legerősebb összeállításában utazott Miskolcra a DEAC U23-as kosárlabda együttese, ám Kádár Tamás legénysége ennek ellenére is meglehetősen szépen csillogó ezüstéremmel térhetett haza az összesen négy NB I. B Piros csoportos csapatot felvonultató Szaniszló Sándor Emléktornáról.

A debreceniek mellett a Salgótarján, valamint a Jászberény kapott meghívást a viadalra a házigazda MEAFC-tól, a fiatalok a múlt pénteki elődöntőben a JKSE-vel csaptak össze.

Kádár Tamás vezetőedző jónéhány kulcsjátékosát nélkülözni kényszerült az A-csoportos gárda szlovákiai felkészülési tornája miatt, az élvonalbeli kerettagok közül csupán Várszegi Ádám és Fekete Csongor állt a rendelkezésére.

Előbbi oroszlánrészt vállalt a cívisvárosiak fináléba kerüléséből, lévén mindössze két másodperccel a lefújást megelőzően egy távoli bombával hosszabbításra mentette a jászságiak elleni ütközetet. A fehér-feketékből a túlórára sem fogyott ki a szufla, mi több, életkorukat meghazudtoló érettséggel menedzselték le az extra játékidőt, így talán némi meglepetésre, ám mindenképpen megérdemelten kvalifikáltak az aranycsatára.

A támadásokkal olykor akadtak problémák

A szombati döntőben azonban már kevesebb babér termett az akadémisták számára, a Kádár-fiúknál rutinosabb kosarasokat is soraiban tudó Miskolc érvényesíteni tudta akaratát, és otthon tartotta a trófeát. A hajdúságiak oldalára pozitívumként írható jóvá, hogy bár támadásaik szervezettségével olykor még akadtak problémák, így is közel kilencven pontig jutottak a hazai pályán játszó borsodiakkal szemben – számoolt be a debreceniek hivatalos oldala.

Kádár Tamás szerint nagyon hasznos tornán van túl a gárda: – Ezúton is köszönjük a meghívást a Miskolcnak.

Az első összecsapás okán nagyon büszke vagyok a fiúkra, hiszen gyakorlatilag egy felnőtt csapatot tudtunk legyőzni, miközben a mi keretünkben U23-as korú játékosból is csupán egy akadt Tóth Gergő személyében.

A hosszabbításban mutatott hozzáállásunk, illetve higgadtságunk külön örömre adott okot, rendkívül bíztató előjel a bajnoki rajt kapujában. A döntő aztán rámutatott arra, hogy a védekezésünkön van még mit csiszolnunk, a MEAFC szépen kovácsolt előnyt hibáinkból, és bár támadásban igyekeztünk kompenzálni és lépést tartani, a házigazda joggal kerekedett felül – értékelt a szakember.