A pénteki játéknapon a DEAC 11 ponttal múlta felül a Iskra Svit gárdáját, így a szombati döntőben a szlovák bajnokság másik elődöntőse, a házigazda Spisski Rytieri várt rájuk, akik egy nappal korábban a lengyel Gliwicét fektették két vállra – számolt be az deac.hu. Andjelko Mandics harmadik alkalommal is az Edwin-Mócsán-Drenovac-Williamson-Czermann sornak szavazott bizalmat a kezdőben, akik ezúttal sem okoztak csalódást a feldobás utáni percekben. Az első negyed végig kiegyenlített játékot hozott, melynek végén a hazaiak koncentráltak jobban így 18–15-re meg is nyerték az első tíz percet. A folytatásban is lendületben maradtak a hazaiak, egészen kilenc pontig sikerült növelniük az előnyüket, de a debreceni szakmai stáb hamar rendezte a sorokat. A nagyszünethez közeledve az elsősorban a Mócsán, Drenovac és Buckles pontjaira építő DEAC megkezdte a felzárkózást, s végül 38–34-es hátránnyal mehettek az öltözőbe.

Érezhetően a Spisskinek jött jobban a félidő, mely a fordulás után is beigazolódott, kökemény védekezést bemutatva újra megléptek, s a negyed végére már kétszámjegyű fórban voltak (59-46). Nem esett össze a DEAC, a záró felvonásban szépen dolgozták le hátrányukat, de hiába volt tartása a csapatnak, fordítani már nem sikerült, így egy győzelemmel és egy vereséggel zárták a szlovákiai túrát.

A mérkőzést követően Andjelko Mandics a vereség ellenére elégedettebb volt a látottakkal, mint egy nappal korábban. – A védekezésünk rendben volt, viszont túl sok volt az eladott labdánk, ami döntőnek bizonyult. Még a felkészülés korai szakaszában vagyunk, és ez volt a héten a harmadik meccsünk, azt gondolom, hogy természetes, hogy a kelleténél többet hibáztak a játékosok. Nagyon hasznos hét van a hátunk mögött, de nem állunk meg, folytatjuk a munkát, hogy készen álljunk a bajnoki rajtra – fogalmazott.

A következő felkészülési mérkőzései Nyíregyházán lesznek a csapatnak, szeptember 8-án és 9-én a Sitku Ernő Emléktornán szerepelnek a cívisvárosiak.