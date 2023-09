Megtartotta hagyományos évadnyitó sajtótájékoztatóját a DEAC NB I. A-csoportos férfi kosárlabdacsapata szerda délután. A klub Dóczy utcai új főépületében megrendezett eseményen a 2023-24-es szezon felvezetése mellett bemutatták a nyáron jelentősen átalakult játékoskeretet, és a célkitűzésekről is beszéltek a klub elöljárói.

A mögöttünk álló szezonban története második legsikeresebb szereplését produkálta a DEAC férfi kosárlabdacsapata. A fehér-feketék egy meglehetősen hullámzó idényt tudhatnak maguk mögött a gyenge rajt után a DEAC vezetősége januárban felmentette a munkavégzés alól David Dedek vezetőedzőt, akinek helyét az NB I. B. Piros csoportjában bravúrt bravúrra halmozó U23-as csapat mestere. Andjelko Mandics vette át.

A szerb szakember irányítása alatt igencsak megtáltosodott a addig a tabella utolsó harmadában szerénykedő Debreceni Egyetem alakulata, s utolsó tíz bajnoki mérkőzéséből nyolcat megnyerve végül bejutott a rájátszásba – a 2020-2021-es kiírás után másodszor.

A negyeddöntőben a későbbi aranyérmes Falco búcsúztatta a cívisvárosiakat, akik ezt követően megnyerték a Sopron elleni párharcot, majd az ötödik helyért zajló csatában alulmaradtak a Szolnoki Olajbányásszal szemben, igy történetük második legsikeresebb szezonját tudva a hátuk mögött hatodikkent zártak.

Széles Diána alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

A jövő csapata

Széles Diána alpolgármester beszédében a DEAC kosárlabda-szakosztálya által működtett rendszert dicsérte. – A gyerekek már az iskolában megismerkedhetnek a sportággal, majd később beindul a versenyeztetés az utánpótlásban, amely a kosárlabda akadémián csúcsosodik ki – hangsúlyozta. –

Ezer gyerek kosarazik jelenleg a cívisvárosban, ez az alapja annak, amiért kimegyünk egy DEAC-meccsre: közösséget építeni és erősíteni a lokálpatriotizmust.

A Debreceni Egyetem segítségével a játékosok nem csak sportolni, hanem tanulni is tudnak, egyben egy életpálya modellt építve. Az akadémia U20-as alakulata 19 év után nyert újra bajnokságot, remélem ezek a tehetségek alkotják majd a jövő csapatának magját – fogalmazott Széles Diána.

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető, DEAC

Forrás: Kiss Annamarie

Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője kiemelte, a kosárlabda a legnépszerűbb sportág az egyesületen belül, amely versenyeztetés szempontjából lassan a futballistákat is utoléri.

– A második legsikeresebb évünk volt felnőtt szinten a tavalyi, de az utánpótlás terén még ezt is felülmúltuk. Ezeknek letéteményesei az edzők, köztük Andjelko Mandics volt. A rezsiáremelés miatt nehéz esztendő van mögöttünk, idén erre már előre próbáltunk készülni, hogy ne legyen gondjaink.

Véleményem szerint remek csapatunk lesz, nagy várakozással tekintünk a szezon elé. Szeretettel várunk minden szurkolót a mérkőzésekre

– mondta el az ügyvezető.

Becsky István szakosztályvezető, DEAC

Forrás: illusztráció / Kiss Annamarie

Komoly változások

Azt már májusban tudni lehetett, hogy a hajdúságiak kerete a nyáron jelentős átalakuláson esik át, különös tekintettel a magyar magra: az utolsó, Szolnok elleni összecsapáson Polyák László, Tóth Ádám és Balázsi Soma személyében három meghatározó játékosát is elbúcsúztatta a klub, míg a későbbiekben egy ígéretes fiatal akadémista, Gáspár Mátyás is távozott. Az említett hazai kulcsemberek elveszítése mellett a tavalyi légióskontingens újonnan érkező tagjainak átlagosnak nevezhető teljesítményével sem volt maradéktalanul megelégedve a vezetőség. igy a holtszezonban teljesen új csapatépítés kezdődött meg Andjelko Mandics együttesénél.

Elsőként a sikeredző kontraktusát hosszabbította meg a vezetőség, majd két meghatározó játékossal, Djordje Drenovaccal és Mócsán Bálinttal is sikerült megállapodni, illetve az egyetemisták végleg megszerezték a már az előző szezont is Debrecenben töltő Kenéz Csabat játékjogát.

Mivel az előző kiírás végén az utánpótlás tetejét jelentó U20-as bajnokságot a DEAC Kosárlabda Akadémia nyerte meg, ezért a szakmai stáb úgy döntött, hogy lehetőséget biztosit a feltörekvő fiataloknak, mellettük pedig tapasztalt külföldi játékosokkal erősíti meg a keretet. Andre Williamson Szolnokról, Deon Edwin pedig Paksról tette át székhelyét Debrecenbe, rajtuk kívül Rakeem Buckles a török másodosztályból, illetve Lovro Buljevice Szlovéniából költözött a Hajdúságba. Aleksej Carev személyében még egy tapasztaltabb ”kosármagyar" leigazolását is tervezte a klub, de a kiscsatárnál a szezon eleji orvosi vizsgálatok egy több hónapos kihagyással járó kézsérülést mutattak ki, így a szerződését felfüggesztették. Carevet a klub mindenben támogatja a rehabilitációban, s bízik benne, hogy a műtétet, majd a teljes felépülést követően pályára léphet a Debreceni Egyetem színeiben a szezon során.

Mivel a tavasszal komoly sérülést szenvedő Garamvölgyi Ákos rehabilitációja még jelenleg is tart. ezért a DEAC öt idegenlégióssal, egy felnőtt magyar válogatottal (Mócsán Bálint) és hat U23-as korú játékossal vág neki az Oroszlány elleni bajnoki nyitánynak.

Kovács Ákos betegsége miatt sajnos hosszú ideig nem lesz bevethető, de az U20-as bajnokcsapat tagjai közül a legtöbben Andjelko Mandics rendelkezésére állnak. A tavaly is fontos játékperceket kapó Neuwirth Bence és Kenéz Csaba mellett a debreceni U19-es világbajnokságon is részt vevő Ságodi Róbert-Hegedüs Bruno- Várszegi Ádám trióra is megnövekedett szerep hárulhat majd, csakúgy, mint a felkészülés alatt nagyszerűen teljesító Czermann Patrikra és Hőgye Patrikra.

Andjelko Mandics edző, DEAC

Forrás: Kiss Annamarie

Kipróbált légiósok

Becsky István szakosztályvezető a csapatkialakításról és a célkitűzésről osztotta meg gondolatait. A vezető kiemelte, egy újra gondolt szakmai munka eredménye volt az U20-as bajnoki cím. – Büszkén mondhatjuk, hogy férfi utánpótlásvonalon bőven a dobogón vagyunk. A vezetőedző személye nem volt kérdés, hiszen Andjelko Mandics érkezésével felfelé ívelt a csapat. A játékoskeret kialakításával kapcsolatban Mócsán Bálint megtartása talán a legnagyobb erősítés.

Igyekeztünk úgy összeválogatni a külföldieket, hogy legyenek köztük az NB I.-ben már kipróbált és bevált játékosok, és olyanok is, akiknek ez lesz az első külhoni szezonja.

Polyák László és Tóth Ádám távozása nagy érvágás, Ádám otthon, Zalaegerszegen szeretné befejezni a pályafutását, Laci pedig a legjobb korban van a légióskodáshoz, így mindketten sokat tettek a debreceni kosárlabdáért, így természetesen támogattuk őket az elképzeléseik megvalósításában. Direkt nem mondok konkrét helyezést, de szeretnénk a bajnokság elején végezni majd, és jó lenne eljutni a Magyar Kupában négyesdöntőjébe is – bizakodott a szakosztályvezető.

Andjelko Mandics vezetőedzőnek a sok változás miatt igen komoly építkezést kellett végrehajtania. Az alapkoncepció az volt, hogy minél több U20-as fiatalt integráljon be az együttesbe. – Kovács Ákos és Carev Aleksej kiválása is váratlan volt, így jelenleg 6 felnőtt (plusz a sérült Garamvölgyi Ákos, aki remélhetőleg minél hamarabb visszatér) és 6 fiatal alkotja a keretünket – vetett számot a tréner. – A fiatalokra mi nem a piszkos munkánál számítunk, hanem valóban komoly szerepet szánunk nekik.

Az idegenlégiósok kapcsán fontos, hogy Drenovacot sikerült megtartani. Jó karaktereket találtunk, akik emberileg és szakmailag is dicsérhetőek, és szeretnek nyerni.

A klub részéről mindent megkaptunk, mostantól rajtunk a sor, hogy ezt meghálálva jó szezont fussunk. Én egy stabilabb szezont szeretnék a tavalyinál, és akkor biztos, hogy elérjük a céljainkat – fogalmazott a tréner.

Mócsán Báálint

Forrás: Kiss Annamarie

Megtiszteltetés

Polyák László távozásával megüresedett a csapatkapitányi poszt, amit Mócsán Bálint örökölt meg. A magyar válogatott játékos számára nagy megtiszteltetés, hogy őt választották meg, igyekszik majd mindenben segíteni a csapatot és a vezetőket. – Kemény, hasznos felkészülésünk volt rengeteg edzőmeccsel. Voltak hullámvölgyek, de jó a csapatszellem, mindenki megérti egymást, működik a kémia a gárdán belül, amely segíthet minket hosszútávon. Már a pénteki meccsre készültünk a héten, remélem minél több szurkolók kilátogat az Oroszlány ellen – mondta el Mócsán.

Az NB I. idei versenykiírásában szerepel, hogy az első félidőben egy U23-as, míg a másodikban egy magyar kosarasnak mindig a pályán kell lennie, ami azt jelenti, hogy ha mindegyik egészséges, a külföldiek közül egy játékos mindig a padon fog ülni.

A DEAC az első fordulóban az MVM-OSE Lions gárdáját fogadja az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban pénteken 18 órától.

Nyári játékosmozgás a DEAC együttesénél:

Maradt: Andjelko Mandies (vezetőedző), Djordje Drenovac, Mócsán Bálint, Garamvölgyi Ákos, Neuwirth Bence, Kovács Ákos, Ságodi Róbert, Högye Patrik, Hegedüs Brúnó, Várszegi Ádám. Czermann Patrik.

Érkezett: Kenéz Csaba (Körmend - kölcsön után végleg), Andre Williamson (Szolnok), Deon Edwin (ASE), Lovro Buljevic (Helios Suns - Szlovénia), Rakeem Buckles (Sigotarm.Net ITU BB -Törökország), Aleksej Carev (OSE - jelenleg sérült, szerződése felfüggesztve).

Távozott: Tóth Ádám (ZTE), Polyák László (CSO Vuluntari - Románia), Balázsi Soma (Óbudai Kaszások), Jimmie Taylor (Anorthosis - Ciprus), Mike Scott (Rilski - Bulgária), Gáspár Mátyás (OSE), Darrin Govens (?).