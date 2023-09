A DEAC másik két díjugratójának versenye ugyanakkor már élesben ment. A szombati elődöntőben Fábián Johanna és ifj. Szabó Gábor hibátlanul teljesítette a 130 cm-es pályát, így jó esélyekkel indultak neki a vasárnapi döntőnek. A szombati eredmények beleszámítottak a regionális csapatbajnokságba is, ahol Johannának még egy összevetést is kellett lovagolni a győzelemért Quantummal. A DEAC 14 éves versenyzője a 135 cm-es pályán sem hibázott, két felnőttlovast maga mögé utasítva, a leggyorsabb lovaglással aranyérmet szerzett csapatának, aminek húga Fábián Maja is tagja volt.