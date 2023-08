Augusztus 3. és 6. között Szilvásvárad adott otthont a Masters nemzetközi díjugrató versenynek, amely a sportág egyik legrangosabb hazai megmérettetése. Az eseményről nem hiányozhattak a DEAC lovasai sem – írta a deac.hu.

A világszínvonalú Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontot az elmúlt napokban a díjugratók vették birtokba. A Bükk-hegység kapujában található arénában közel 300 ló és 20 nemzet lovasa állt starthoz. Rögtön az első napon DEAC-sikereknek örülhettek a kilátogatók, hiszen a juniorok számára kiírt CSIJ-A 125 cm-es kategóriában Fábián Johanna végzett az első két helyen Chabal, valamint Quantum nyergében. A CSIYH1* 6 és 7 éves lovak 120-130 cm-es versenyszámban pedig ifj. Szabó Gábor és Genius Conference a harmadik helyen zárt.

ifj. Szabó Gábor-parádé

Pénteken szélsőséges időjárási körülmények között versenyeztek a lovasok, de ezzel a nehézséggel is megbirkóztak a Debreceni Egyetem sportklubjának díjugratói. A 120 cm-es magasságon kiírt CSI1* Big Tourban For he Momenttel lett aranyérmes ifj. Szabó Gábor, aki ezt követően Genius Conference nyergében a 6-7 éves lovak számát is megnyerte. A CSIJ-A 125 cm-en ezúttal is lehengerlően teljesített Fábián Johanna, aki az előző naphoz hasonlóan elfoglalta az első két helyet a lovaival, megelőzve a bronzérmes osztrák versenyzőt, Tobias Pfingstlt.

A szombat sem múlhatott el DEAC-sikerek nélkül. A CSI1* 125 cm-es Big Tourban ifj. Szabó Gábor harmadik lett Fort he Momenttel, míg a CSIJ-A 130 cm-es számban Fábián Johanna ezúttal a második és a harmadik helyet szerezte meg Quantum, valamint Chabal hátán.

A verseny utolsó napján is volt minek örülni, hiszen ifj. Szabó Gábor megnyerte a Big Tour 130 cm-es döntőjét Fort he Momenttel.