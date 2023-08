A budapesti Nemzeti Lovardában került sor a 2023-as szabadtéri díjugrató szezon harmadik Grand Prix fordulójára, amelyen a DEAC két lovasa, ifj. Szabó Gábor és Fábián Johanna több kategóriában is szép eredményeket ért el. Az esemény alaposan megizzasztotta a versenyzőket és a lovasokat egyaránt, a hatalmas hőség nagy kihívás elé állított minden résztvevőt.

Az első napon ifj. Szabó Gábor Genius Conference nyergében rögtön egy harmadik hellyel kezdett a 6 éves lovak versenyszámában, míg a páros 130 cm-en a második lett. Fábián Johanna a 120 cm-es gyermek kategóriában Quantummal a második, Chaballal a harmadik helyet szerezte meg – olvasható a klub honlapján.

A második nap legjobban várt megmérettetése a 140 cm-es Inter Horse Truck GP kvalifikációs versenyszáma volt, amelyen ifj. Szabó Gábor és Xixo Borgia a második helyen zárt, de a debreceniek lovasa 130 cm-en is remekelt, hiszen itt harmadik lett Let it be Conferance hátán.

Becsúszott egy-egy verőhiba

A négynapos verseny csúcspontja a vasárnap délután rendezett Inter Horse Truck Grand Prix volt, ahol a párosok 2,2 millió forint összdíjazásért szálltak harcba egyszeri összevetéses elbírálással, 150 cm-es alappályán. Ifj. Szabó Gábor két lóval állt starthoz és mindkettővel egy-egy verőhiba becsúszott, így H-secret by Boris nyergében a 9., Borgia hátán a 10. lett.