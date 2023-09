Mondhatni, kötelező győzelmet aratott vasárnap a Debreceni EAC a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában, a fekete-fehérek a pont nélkül álló Gyöngyös AK gárdáját fogadták a Dóczy utcai Sportcampuson. Az egyetemisták teljesítették is a feladatot, ugyanis 2–0-s első negyvenöt percet követően 3–1-re verték a vendégeket – olvasható a klubhonlapon.

– Úgy látszik, újabban a kezdő sípszóra esni kezd – utalt mosolyogva a DEAC pályaedzője, Spitzmüller István arra, hogy szerdán és vasárnap is szakadó esőben kezdték a mérkőzést. – Nem titok, azt mondtuk a srácoknak a meccs előtt, hogy most egy kötelező győzelmet kell kivívniuk. Ennek szellemében mentek ki a pályára, s a hozzáállásuk is ezt tükrözte.

Domináltuk az első félidőt, jól játszottunk, talán ez tett minket egy picit kényelmessé. A szünetben két góllal vezettünk, bár akár többet is rúghattunk volna. A második játékrész elején megszereztük a harmadik találatunkat is, azonban éreztük a könnyelműség jeleit a csapaton. A futball általában megbünteti ezt, gólt kaptunk, ez pedig felspannolta az ellenfelet.

Ezért kicsit nehézzé tettük a mérkőzést saját magunk számára, s ezúttal a cserék sem tudtak annyit lendíteni a teljesítményünkön, mint vártuk azt. Összességében nem forgott veszélyben a győzelmünk, de lehetett volna ennél könnyebb siker is – mondta a korábbi középpályás.

Kaptak egy kis pihenőt

Spitzmüller István a gárda heti programjáról, és a következő, szombati bajnokiról is szót ejtett. – A hétközi forduló miatt feszítettebb volt a tempó az átlagosnál, ezért a hétfőt és a keddet kiadtuk szabadnapnak a fiúk számára.

Szerdán két edzéssel kezdünk, majd napi egy-egy tréninget tartunk a hétvégi, Sényő elleni idegenbeli mérkőzésig. Az otthonunktól távol mindig nehezebb jól teljesítenünk, ráadásul a sényői katlan mindig jelentős terep. Komoly erőpróba előtt állunk, hiszen a házigazdák nem úgy kezdték a bajnokságot, ahogyan remélték, ezért otthonukban biztosan javítani akarnak.

Nekünk viszont meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy egy újabb győzelemmel minél feljebb kússzunk a tabellán. Mindannyian szeretnék egyre jobb pozíciót elfoglalni, és szerencsére, most jó szériában vagyunk. Ebből kell továbbra is építkeznünk – fogalmazott a tréner.