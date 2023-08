Nem voltak kegyesek az égiek a Debreceni Egyetem és a Kisvárda II. gárdájához az NB III. Északkeleti csoportjának 5. fordulójában szerdán. A meccs előtt bő két órával óriási eső kezdte el áztatni a Dóczy utcai Sportcampus gyepét, heves mennydörgések közepette – számolt be róla a deac.hu. A csapadék, alaposan lehűtötte a hőmérsékletet a cívisvárosban, de sajnos a mérkőzés kezdetekor sem csitult a szakadó eső. Nagy kérdés volt, melyik gárda alkalmazkodik jobban az irreális viszonyokhoz.

Az első percekben a DEAC lépett fel kezdeményezőbben, ám folyamatos játék nem alakulhatott ki az említett okok miatt. A hatodik percben Vincze Ákos csúsztatott kapura, a fejese középre ment, ezért nem okzott gondot a kisvárdai hálóőrnek. Nem sokkal ezután Lénárt kevergetett a jobb oldalon, azonban labdája telibe trafálta Bényeit, és kipattant a labda az alapvonalon túlra. 12 perce zajlott a játék, amikor Sándor Tamás középről, mintegy huszonnyolc méterről igyekezett kihasználni a vizes gyepet, ám az ő labdája is középre ment, így könnyen hárított Ponomarenko. Bő negyedóra után feljött a Kisvárda, de mindez csupán kiegyenlített mezőnyjátékot jelentett.

Vendég vezetés után fordítás

A 22. percben beütött a krach: egy kósza ellentámadás végén a vendég Kristófi botlott bele úgy a labdába, hogy az bevánszorgott a bal alsó sarokba. Sejthető volt, hogy a DEAC megszenved a szabolcsiakkal, ez be is igazolódott. Fél órája zajlott a játék, amikor Honchar kínálta meg egy kellemetlen lövéssel a hazai kapust, szerencsére Tóth Dániel a helyén volt. A 36. minutumban jött az egyenlítés: Sándor bal oldali szögletét Lakatos fejelte vissza, Vincze Ákos berobbant és közelről a hálóba kotorta a labdát! Pillanatokkal később Bényei futtából lőtt alig mellé, a kapustól beakadhatott volna a bal alsóba.

A félidő végén aztán átvette a vezetést a DEAC: Batta Gergő remek csele után a kapusról még kijött a labda, érkezett azonban a csapatkapitány, Sándor Tamás és laposan a hálóba lőtt.

A második játékrészben sem vett vissza a tempóból Urbin Péter gárdája, a fekete-fehérek támadtak, bár az elején nem sikerült ziccerbe kerülniük. Egy órányi játék után kettős cserére szánta el magát a DEAC vezetőedzője: Al-Sheraji és Tochukwu érkezett – Batta és Lénárt helyére. A 63. percben viszont újabb gólt kapott a debreceni együttes, Puporka értékesített egy jobb oldali beadást. Kezdődhetett minden elölről, ám a folytatásban meddő volt a házigazdák fölénye, a vendégek pedig kontrákra rendezkedtek be.

Maradt az iksz

Nyomott az egyetemi alakulat, de nem volt átütőerő a játékában. A 74. percben Soltész ágyúzott mellé, később pedig egy-egy Tochukwu-, illetve Al-Sheraji-elfutás hordozta magában a gólszerzés lehetőségét, be meg is születhetett volna a vezető gól, ha nem csúszik rendre hiba az utolsó passzokba. A Várda egyértelműen elégedett volt az egy ponttal, nem véletlenül cseréltek még a hosszabbításban is.