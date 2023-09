Az öt kör után az utolsó helyen álló Gyöngyös AK látogatott vasárnap Debrecenbe a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 6. fordulójában. Ennek alapján jogos elvárás volt a DEAC-szurkolók részéről, hogy a fekete-fehérek itthon tartsák a három pontot, ám mint tudjunk, gyakran az úgynevezett kötelező győzelmeket a legnehezebb kiharcolni. Sajnos, a meccs kezdetére – ahogyan szerdán is – leszakadt az ég, ismét nagy esőben kezdődött a játék - írja a deac.hu.

Szerencsére a tizedik percre elállt az eső, ám a mérkőzés eleje a talajjal és az ellenféllel való ismerkedéssel telt mindkét oldalon. Az első lövést Tóth Sándor küldte kapura, a labdája szögletre pattant. A 14, minutumban Papp G. adott kitűnő labdát Korhut Mihálynak, aki közelről a hálóba lőtt. Nem sokkal később Lénárt tűzte rá a játékszert, vetődve kellett védenie a vendégek kapusának.A 18. percben ismét Papp G. adott jó labdát, ezúttal Al-Sherajinak, aki alig fejelt a rövid sarok mellé. Uralta a meccset a DEAC, a drukkerek pedig bíztak benne, hogy újabb gólokat szereznek kedvenceik. Fél órája zajlott a találkozó, amikor Papp G. Benedek tört be a tizenhatoson belülre, lövése megpattant egy védő lábán és védhetetlenül hullott a kapu jobb oldalába. Vincze Ákos is gólt szerezhetett volna, ha nem fejel közelről kevéssel fölé, majd Tochukwu találta el a kapufát.

A szünetben ismét rákezdett a zápor, és a DEAC is, ugyanis a 48. percben Al-Sheraji remek passzát Tóth Sándor pofozta a hálóba. Az 59. percben szépített a Gyöngyös, Lakatos célzott jól közelről. Némi előjele volt a vendégek találatának, ugyanis agilisabban fociztak, mint az első negyvenöt percben. Támadásban maradt a Gyöngyös, többször is eljutott a Debrecen kapujáig, ennek ellenére nyugodt mederben folyt a mérkőzés. A 75. percben Tochukwu melléről Tóth elé pattant a labda, aki egyből lőtt és telibe találta a lécet. A meccs utolsó perceiben a vendégeknek is akadt lehetőségük, de kecsegtető helyzetben fölé vágták a játékszert, a 87. percben Forgó kiállításával emberelőnybe került a DEAC. A ráadásban Lakatos szabadrúgását Tóth Dániel hatalmas bravúrral szedte ki a felső sarok elől.

Folytatás idegenben a Sényő ellen szeptember 9-én.