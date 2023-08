Folyamatosan hangoztatják a szakemberek, hogy minél több időt kell edzésre szánni, egészen kiskortól, ha valaki komolyan gondolja a futballt. Tisza Tibor öt évvel ezelőtt nagyot álmodott, s létrehozta a Tisza Talent Management utánpótlásképző bázist. Azóta rengeteg szép sikert ért el az edző, aki az alapítás ötödik évfordulójára ünnepséget tartott Pallagon a TTM Groundon. Az egykori közönségkedvenc a Haonnak elmondta, büszke arra, hogy ilyen sok gyermeket megmozgat az általa megálmodott tehetségképzés. Továbbá hangsúlyozta: mindig boldogsággal tölti el, ha a számítógépes játékok helyett mozognak a gyerekek. – Őszintén, elérzékenyülök, amikor erről van szó. 2018-ban kezdtük, és nagyon büszke vagyok, hogy a saját pályánkon beszélhetek most. Amikor a pályafutásom végén jártam, azon gondolkoztam, mit kellene csinálni, ha annak vége lesz. Általában anno egy hétre álltam le, utána elkezdtem az egyéni edzéseket, s az egyik ilyen alkalomkor elhatároztam, vége és belevágok abba, amit most is csinálok.

Egyre nagyobb stábbal dolgozunk, aminek nagyon örülök. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem az egyesületek ellen, hanem mellette dolgozunk. Mindig azt preferálom, hogy a tabletek és különböző elektronikus cuccok helyett mozogjanak. Ha például van egy játékos, aki tehetséges, de 90 százalékban ugyanolyan, mint a többi, akkor mi tudjuk hozzátenni azt a pluszt, ami miatt esetleg kiemelkedhet majd.

Az egyik legemlékezetesebb pillanatom az volt, amikor karácsony környékén az egyik szülő meg akarta ajándékozni gyermekeit, de megkérdezte tőlük, hogy tablet vagy egy fél éves képzés nálam. A srácok egyből rávágták, tréningekre szeretnének járni – fogalmazott a korábbi futballista, aki hozzátette: kifejezetten büszke arra, hogy voltak és vannak olyan tehetségeik, akik külföldi szerződést kaptak vagy válogatottak lettek.