Lezajlott a Közép-Európa Kupa (CEC) utolsó döntő fordulója Szerbiában, ahol a Hajdú Íjász Klub versenyzői is jelen voltak. Az egyesület Facebook-oldalára feltöltött beszámolója szerint nagyon jó szervezésű volt a kupasorozat, kiváló helyszínekkel. Két versenyző, Végh Lili Luca és Nagy István Ferenc vett részt a kupasorozatban és a döntőn is. A borzalmas meleg nagyon kimerítő volt, már az is óriási eredmény volt, ha valaki végigküzdötte a versenyt, a kimagasló eredményekhez pedig emberfeletti teljesítmény kellett.

A Hajdú Íjász Klubból Végh Lili Luca ismét magasan válogatott szint felett teljesítette a versenyt, idén már negyedik alkalommal. A szerb döntőt és az összesített eredményt is az első helyen zárta. Nagy István Ferenc a döntő fordulóban a 7. helyet szerezte meg, így összetettben negyedik lett.