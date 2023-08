A nádudvari Íjász és Sportlövő Egyesület tagjaként vívta ki magának a terepíjász Európa-bajnokságon való szereplés jogát az idei eredményeivel a 16 éves Ludman Patrik junior csigás HU kategóriában.

Ludman Patrik ezüstérmével és a remek eredményhez segítő íjával már itthon

Forrás: Marján László

A július 30-án zárult nemzetközi megmérettetés egy héttel korábban, a regisztrációval kezdődött, ahová a sportolót elkísérték szülei: Kéri Ildikó és Ludman Antal, akik végig segítették őt a viadal alatt.

A másnapi megnyitó felemelő érzéssel töltötte el, hiszen a gimnáziumi tizedik osztályba készülő fiatalembernek még nem volt korábban ilyen élményben része. Magával ragadta a helyszín, az emberek sokasága, a szurkolók éljenzése, a biztató szavak, illetve, hogy szülei büszkén figyelték minden lépését.

Kedden kezdtek versenyezni, de azt a nagy esőzés elmosta. Patrik első nap a négyfős csapat kapitánya volt. A társaival angol nyelven kommunikált, melyet társalgási szinten gyakorol. A második nap 28 célt tűztek ki. Ezeket a nádudvari srác könnyedén teljesítette. A szerdai nappal teljesen elégedett volt, az átlaga közel állt a maximumpontszámhoz.

Nagy Gábor nevű csapattársával is összebarátkozott, és ő is segített neki a csapat koordinálásában. Örült, hogy vele volt egy pályán, hiszen magyar hangot is hallott. A negyedik nap végére Patrik tartotta a második helyét, de mindenkinek nehéz volt az aznapi pálya.

Az Európa-bajnokságot az előkelő és rangos második helyen zárta, a nála jóval rutinosabb honfitársa mögött, de megelőzve német és szlovák vetélytársát.

Az eseményt a soproni televízió közvetítette

– A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor 50 yardról (45,6 méter) lőttem három X-est és egy 5 pontost. Azt tudni kell, hogy az X ugyanúgy 5 pontot ér annyi különbséggel, hogy telitalálat volt. Hibátlanul a közepében landolt a céllövésem – emlékezett vissza Patrik a nap fénypontjára. Az utolsó nap is jól lőtt a nádudvari versenyző.

A zárónapi eredményhirdetés volt a csúcs számára, amikor dobogóra állhatott.

Ludman Patrik az Eb-dobogón

Forrás: Ludman Patrik-archív

Papp Lajost, az Íjász és Sportlövő Egyesület elnökét, egyben Patrik edzőjét nagy büszkeséggel tölti el, hogy ilyen tehetséget mentorálhat immár öt éve.