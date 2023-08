Szoros meccsen

A Haon csapata is hamarabb kiszállt a helyszínre a megszokottnál egy kis helyzetjelentésre, stábunk a sörpadok felé vette az irányt, mert kíváncsi volt, a piros-fehérek hívei miként vélekednek kedvenceik esélyeiről.

Cservenyák Endre echte debreceniként 1980 jár a Loki meccseire, és ha teheti, edzéseire is. A törzsszurkoló szoros mérkőzést, de hazai győzelmet remél.

Cservenyák Endre 1980 óta jár a DVSC meccseire

Forrás: Czinege Melinda

– Jó a csapat elegye, a debreceni mag mellett vannak jó idegenlégiósok, és az edzőnk is érti a dolgát. Egy 8-10 fős baráti társasággal járunk a DVSC meccseire, most is ott leszünk a lelátón. Az első meccsen kiismerte egymást a két csapat, abban bízom, hazai pályán, telt ház előtt ezúttal nálunk lesz többet a labda, és mi tudunk támadólag fellépni. Szoros meccset, nagy csatát várok, de remélem, mi ünnepelhetünk a végén.