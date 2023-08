A tények

UEFA Konferencia Liga, 3. selejtezőkör, 1. mérkőzés.

Rapid Wien–DVSC 0–0

Allianz stadion, 17 200 néző. Vezette: Rob Hennessy (ír)

Rapid: Hedl – Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer – Kühn (Strunz, 81.), Sattlberger (Greil, 69.), Kerschbaum, Grüll (Bajic, 89.) – Seidl (Mayulu, 81.), Burgstaller. Vezetőedző: Zoran Barisic.

DVSC: Megyeri – Kiusnyír, Dreskovics, Romancsuk, Manrique – Lagator, Loncsar (Mojzis, 91.) – Szécsi (Domingues, 61.), Dzsudzsák (Varga J., 91.), Joao Oliveira (Kiziridisz, 70.) – Dorian Babunszki (Bárány, 70.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Sárga lap: Querfeld (17.), Seidl (44.), Cvetkovic (75.), Kerschbaum (91.), illetve Joao Oliveira (45+4.) Mesterszemmel

Zoran Barisic: Megerősítést nyert, hogy a Debrecen egy erős ellenfél. Az első félidőben több gólhelyzetet kidolgoztunk, de nem sikerült betalálnunk, szünet után szintén voltak lehetőségeink, igaz, a DVSC-nek is. Izgalmas lesz a visszavágó, nyitott maradt a továbbjutás kérdése.

Szrdjan Blagojevics: Nagyon megterhelő mérkőzésen vagyunk túl, a Rapid számított esélyesebbnek, de életben maradtunk. A második összecsapás fogja eldönteni a sorsunkat, már nagyon várjuk a debreceni visszavágót. Fejlődtünk, kicsit olyan volt a találkozó, mint mikor idegenben játszunk a Ferencváros ellen. Nehéz volt megvalósítani a tervünket, de dicséretet érdemelnek a játékosaim, mert jól reagáltak a hazaiak intenzív futballjára. Tudunk ettől is jobbak lenni, és jobbaknak is kell lennünk.