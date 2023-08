Már csak pár óra, és Debrecenben is összecsap DVSC és a Rapid Wien együttese. A 21 órától kezdődő Európa Konferencia-Liga-selejtezőmérkőzés tétje, hogy a múlt heti 0–0-ra végződő bécsi odavágó után melyik gárda tudja kivívni a továbbjutást a playoff körbe, ahol majd a Fiorentina vár a győztesre.

A Haonnak Paróczai Sándor, a DVSC, a Békéscsaba és a Budapesti Honvéd kilencszeres válogatottja is nyilatkozott a rangadó előtt. A korábbi kiváló jobbhátvéd nem tagadta, félti a Lokit, mert szerinte az osztrák csapat veszélyesebb idegenben, mint otthon.

– Ismerve az osztrák focit – labdarúgóként kétszer játszottam az osztrák válogatott ellen, valamint futballoztam az Austria Wien, a Graz és az Innsbruck ellen is – úgy gondolom, hogy Szrdjan Blagojevics vezetőedző nagyon jól fogalmazta meg, hogy egy kicsivel még mindig nagyobb az esélye a Rapidnak a továbbjutásra. A bécsiek a német szisztémára és filozófiára alapuló futballt játszák, de talán kevésbé gépiesen, ami azt jelenti, az idegenbeli mérkőzések jobban kedveznek nekik.

Ahhoz, hogy mi jussunk mégis tovább – aminek azért van esélye bőven –, egy olyan elszánt, és jó értelemben félelmetes egységet kell alkotnia a játékosoknak és a közönségnek, amitől meg kell, hogy hőköljön az ellenfél.

Minden támadásnál gondolni kell a védekezésre is, mert az osztrákok nagyon jók az átmenetekben, villámgyorsan fognak kontrázni, és a legkisebb hibánkat is megpróbálják majd kihasználni. Azt várom, hogy az első tizenöt percben nekünk fognak esni, már az elején szeretnének betalálni. Mivel a nemzetközi porondon 150-180 százalékos teljesítményre lesz szükség, nagyon jól kell majd sáfárkodni a cserékkel. Az öt cserejátékos az majdnem a fél csapat, szóval lesz lehetősége az általam nagyra tartott Szrdjan Blagojevicsnek, hogy jól sakkozzon a labdarúgóival. Szerencsére a szerb mester mindig józanul gondolkodik, és látszik, hogy nagyon megszervezi a csapat játékát, amire most különösen nagy szükség lesz, hiszen a Rapid sem véletlenül indulhatott el a nemzetközi kupában, remek együttesről van szó. Fontos lesz a türelem, hidegvérrel kell futballozni, és a közönségnek sem szabad belehajszolnia a fiúkat a túlzott akarásba, mert az visszaüthet! – nyilatkozta Paróczai Sándor.

A Loki korábbi kiválósága a debreceni klub meghívására több régi hajdúsági klasszis társaságában az egyik VIP-szektorból fogja végig szurkolni a találkozót.

– Beszéltem több egykori játékostársammal, ahogy látom, 35-40-en – köztük Sándor Tamás, Madar Csaba, Tisza Tibor, Szigeti András és Mező József – is együtt szorítunk majd az utódoknak. Kicsit féltem a mieinket a meccs előtt, de nagyon bízom benne, hogy továbbjutunk!