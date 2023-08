Az már hetekkel korábban kiderült, hogy a DVSC–Alashkert párharc továbbjutójára az osztrák Rapid Wien vár majd az Európa Konferencia-Liga harmadik selejtezőkörében. Az örmények elleni párharc első mecse simán alakult, de a visszavágón az utolsó pillanatig kérdéses volt a győztes. A DVSC csütörtök este lépett pályára az Európa Konferencia-Liga második selejtezőkörének visszavágóján az Alashkert ellen. A Loki rémálomszerűen kezdte a találkozót, hiszen hamar hátrányba kerültek. A folytatásban sem találta a ritmust a piros-fehér alakulat, meg is duplázta előnyét az Alashkert, a kiesés szélére sodorva ezzel a Vasutast, ám Dzsudzsák Balázsék hosszabbításra tudták menteni a meccset. Végül nagy küzdelemben, tizenegyespárbajban vívta ki a továbbjutás a Vasutas. A találkozót követően Kusnyír Erik, a Loki jobbhátvédje nyilatkozott a Rapid Wienről. – Ahogyan a mesterünk is említette, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, s olyannyira igaz ez, hogy az öltözőben sem volt még téma a Rapid.

Nagyon örülünk, hogy egyáltalán erről beszélhetünk, de mindenki megdolgozott érte. Az elsődleges most a regeneráció, utána pedig gőzerővel készülünk ellenük. Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly játékerőt képviselnek, osztrák első osztályban szerepelnek, ami egy erős bajnokág, elég, ha csak a nagy csapatokra gondolunk.

Az ausztriai edzőtáborban találkoztunk ugyan helyi csapatokkal, de nem szabad komoly következtetéseket levonnunk. Más terheléssel és a munka közepén mérkőztünk ottani csapatokkal. Ennek ellenére az osztrák együttesek komoly játékerőt képviseltek, de a legfontosabb, hogy legyen karakterünk, s tegyünk meg mindent a győzelemért – fogalmazott a játékos.

A meccs hajrájában Antonio Mance is szóhoz jutott, s noha a meccsen nem is talált be, a tizenegyespárbajban nem remegett meg a lába és értékesíteni tudta saját maga büntetőjét. A csatár portálunknak elmondta, kemény ellenfélnek tartja a zöld-fehér Rapidot. – A felkészülés során a LASK ellen játszottam, nagyon jó csapat benyomását keltették bennem.

A következő ellenfelünk a Rapid, akikről tudjuk, remek együttest alkotnak. Összességében az osztrák csapatok nagyon szervezettek, ezt érezhettük az edzőtáborban is.

Tiszteljük őket, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mi jussunk majd tovább, és a szurkolóinknak újfent örömet tudjunk szerezni – mondta.

Régóta figyelik a Lokit

A Rapid semmit sem akar Fortunára bízni, a klub honlapján megjelent cikk szerint a gárda két megfigyelője is ott volt csütörtökön Debrecenben, és árgus szemekkel figyelték lehetséges ellenfeleiket. – Két emberünk is volt a debreceni stadionban, az egyik a Lokira, a másik az Alaskertre figyelt. A Debrecen egy magyar élcsapat, amely sok nagyon tapasztalt játékossal rendelkezik.

Játszani akarnak, a támadófutballt preferálják, látszik, a labdabirtoklásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Az egyik kulcsjátékosuk Dzsudzsák Balázs, a csapatkapitány, aki több mint 100 nemzetközi meccsen van túl, van rutinja. A DVSC nagyon kellemetlen ellenfél lehet, ezt a nyáron láthattuk már a LASK elleni barátságos mérkőzésen is, amelyet szintén megnéztünk – nyilatkozta a Rapid honlapján Zoran Barišić vezetőedző.