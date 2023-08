Persze, elsőre talán merész kijelentés, hogy egy osztrák élcsapat ellen könnyebb dolga lehet a DVSC-nek, de nézzünk jobban mögé a dolgoknak. Ha a világfutballt nézzük, akkor az olyan együttesek ellen mindig nehezebb futballozni, akik mélyen védekeznek, gyakorlatilag kizárólag pontrúgásokra és kontrákra berendezkedve próbálják legjobbjukat nyújtani. Az ausztriai klubok közül a Red Bull Salzburgot senkinek sem kell talán bemutatni, s azt is biztosra veszem, hogy, amikor az immár Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominik miatt is sokan követték anno az energiaitalosok mérkőzéseit. Rendkívül magas fordulatszámon futballoztak, azóta is rendszeres résztvevői a Bajnokok Ligája kiírásainak. A Rapid Wienről talán kevesebbet tudnak a futball szerelmesei, de egy biztos: játszani szeretik a játékot. Amennyiben így lesz, Dzsudzsák Balázséknak is több területe lesz áttörni a zöldek védelmét. Az egyre biztosabb, hogy minden jegy el fog kelni, amelyet a bécsi klub biztosít a Vasutas szimpatizánsainak, tehát hatalmas erőt kaphatnak a piros-fehérek. Továbbá, ha abból indulunk ki, hogy Szrdjan Blagojevics milyen magas szinten szokott és szokta felkészíteni csapatát a soron következő ellenfelekre, akkor azon sem múlhat majd. Nyilván, a földön kell maradni és mindenkinek a maga játékára koncentrálni, de a tavalyi szezonból kiindulva, amikor egyre több néző volt a DVSC meccsein és az Alashkert ellen is több mint 10 ezren látogattak ki a Nagyerdei Stadionba, akkor vélhetően ez a szám – az odavágó eredményétől függetlenül –, még magasabb is lehet. Túlzó kijelentést természetesen nem szeretnék tenni, mert a párharc esélyesének a Rapid számít, de a felsorolt tényezők a Loki mellett szólnak. Arról nem is beszélve, ha esetleg ismét tizenegyespárbajra kerülne sor, akkor a debreceniek kapujában Megyeri Balázs és a rutin áll, amelyet örmény riválisa ellen szerzett a cívisvárosi alakulat. Biztosan nehéz lesz, de ha lesz lehetősége futballozni a Debreceni VSC-nek – amiben elég jók vagyunk a szerb mester érkezése óta –, akkor lehet keresnivalója szeretett klubunknak az Európa-Konferencia Liga harmadik selejtezőkörében is.