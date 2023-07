Mint arról korábban beszámoltunk, Nádudvaron rendezték szombaton a Jubileumi Labdagálát, melyen többek között két világklasszis játékos is megfordult Kiss Éva és Hornyák Dóra személyében. A sportolókban sok a közös pont, például mindketten játszottak a DVSC Schaeffler együttesében és mindkettejükről elmondható, zseniális kézilabdázókról beszélünk. Köztudott róluk, hogy egyaránt Nádudvaron sajátították el az alapokat, s amikor csak idejük engedi, hazatérnek a városba. Nem volt ez másképp a hétvégi rendezvényem sem, amelyen Hornyák Dóra a Haonnak elmondta, rengeteget köszönhet egykori edzőinek, és örül, hogy ennyien kilátogattak – Ritkán van ekkora jellegű rendezvény, régen többször volt, de úgy vélem, erre szükség van, hogy valaki megszeresse a sportot. Hazatérni mindenkinek felemelő, visszagondolunk sokan, milyen is volt felnőni és itt játszani.

Amikor csak tehetem, mindig jövök, itt a családom is, de amint meglátom a település tábláját, eszembe jut a sok-sok emlék. Vagyunk egy páran Nádudvaron, akik eljutottak az NB I.-be, nem meglepő, hogy ennyien voltunk. Anno az edzők személye is sokat tett ahhoz hozzá, hogy ilyen pályafutást tudjunk magunkénak.

Remek szakemberekkel dolgoztunk gyermekként, sokat formált minket az ő munkájuk. A fiatalokon lehet még nem látszik, hogy mennyire tehetségesek, de a kitartással és a szorgalommal nagyon messzire el lehet jutni – fogalmazott a Bajnokok Ligája-győztes sportoló.

Büszkévé teszi

Hogyha a kézilabdaszeretők kimondják Kiss Éva nevét, akkor szinte kivétel nélkül az jut az emberek eszébe, amikor a Győri ETO színeiben 2018-ban a Vardar Szkopje elleni a Bajnokok Ligája döntőjében az utolsó másodpercekben kivédte a macedónok utolsó pillanatos kísérletét, amellyel elhódította a trófeát a Rába-parti együttes. Portálunk noha nem erről kérdezte a sportolót, de elárulta, mindig nagyszerű érzéssel tér vissza Nádudvarral. – Remek hangulata van annak, amikor meglátom a Nádudvar táblát, felemelő, hogy ennyien szeretik ezt a sportágat a városban.

Biztosan közrejátszott, hogy mi is jelen voltunk az eseményen Dórival, de fontos leszögezni: előttünk is voltak hatalmas sportolók a településen.

Emlékszem anno én is kijártam a kézilabda gálára, akkor is szuper volt – nyilatkozta a kézilabdázó, aki hangsúlyozta, Nádudvaron szerezte meg azokat az alapokat, amelyek eljuttatták olyan szintre, hogy akár az ő neve is vonzó legyen egy-egy eseményre.

